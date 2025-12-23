aespaウィンター、ミニ丈キャミドレスで美脚スラリ「圧巻スタイル」「女神級の美しさ」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が12月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソールドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」抜群プロポーション披露
ウィンターは、黒地にゴールドの柄が印象的なミニのキャミソールドレス姿を複数枚投稿。美しいデコルテやスラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「圧巻スタイル」「美脚すぎる」「すごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」抜群プロポーション披露
◆ウィンター、ミニキャミドレス姿披露
ウィンターは、黒地にゴールドの柄が印象的なミニのキャミソールドレス姿を複数枚投稿。美しいデコルテやスラリと伸びた美しい脚を見せている。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「圧巻スタイル」「美脚すぎる」「すごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】