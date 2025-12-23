ウィンター（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/23】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が12月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソールドレス姿を披露し、話題となっている。

【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」抜群プロポーション披露

◆ウィンター、ミニキャミドレス姿披露


ウィンターは、黒地にゴールドの柄が印象的なミニのキャミソールドレス姿を複数枚投稿。美しいデコルテやスラリと伸びた美しい脚を見せている。

◆ウィンターの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「圧巻スタイル」「美脚すぎる」「すごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】