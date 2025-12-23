ムロツヨシ、ボブヘア女装ショットにファン驚き「誰かわからなかった」「再現度高い」
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優のムロツヨシが12月22日、自身のInstagramを更新。女装姿を公開した。
【写真】49歳主演級俳優「再現度高い」ファン衝撃の女装姿
ムロは「＃わたしの喜劇史」というハッシュタグと「2013.4.28」という日付を添え、その際に撮影されたと思われる女装ショットを公開。あごのラインまでのボブヘアでメイクをし、胸元の開いたレディースの洋服を着用した姿を披露した。また「映画＃新解釈幕末伝は絶賛、全国、公開中す」と公開中の主演映画「新解釈幕末伝」も紹介している。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かわからなかった」「再現度高い」「マダム感すごい」「美しい」「リアルな感じ」「艶っぽい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ムロツヨシ、女装公開
◆ムロツヨシの女装姿に反響
