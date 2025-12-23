田村淳（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/23】お笑いタレントの田村淳が12月22日、自身のInstagramを更新。娘2人とのクリスマスツリーの飾り付けの様子を公開した。

◆田村淳、娘2人とクリスマスツリー飾り付け


田村は、田村の身長よりも高い大きなクリスマスツリーの飾り付けの様子を公開。長女が下を飾り付け、田村が抱っこした次女がクリスマスツリーの上の部分に手を伸ばしている親子3ショットを披露し、「あなたたちが9歳、5歳の時にサンタクロースはまだおうちに来てくれていました！あなたたちが信じていたからです。今のあなたたちはどうですか？信じてますか？そんな話を大人になってできたらいいね」と娘たちへのメッセージを綴った。

◆田村淳の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「幸せな親子時間」「ツリーが大きくてゴージャス」「娘さん可愛い」「微笑ましくて癒される」「愛情たっぷりの素敵なパパ」などと反響が寄せられている。

田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）

