【数量限定】紀ノ国屋×オレンジページのセパレート便利ポーチが収納たっぷり優秀／2026付録

高品質な食材はもちろん、ロゴ入りのエコバッグやグッズが大人気のスーパーマーケット・紀ノ国屋とのコラボ付録「KINOKUNIYA セパレート便利ポーチ」が登場！ 3/2号増刊 ・ 3/3号増刊の特別付録を徹底紹介します！

コラボ付録ならではの、２種類のオリジナルデザイン！

1.〈ドット〉（3/2号増刊付録）

ネイビーに、小さめの赤ドットがアクセント。さりげないデザインがシックで、大人かわいい印象です。

2.〈チェック〉（3/3号増刊付録 セブンネットショッピング、セブン-イレブン限定）

グレーの千鳥格子が新鮮！ ビビットなピンクのロゴと持ち手が映えるコチラは、セブンネットショッピング、セブン‐イレブンでしか手に入らない限定バージョンです。

収納場所は二つ！ ポケットつき

ガバッと開くメイン収納は、約10cmのまちがあり、収納力充分。ファスナーが全開できるので、中身がわかりやすいのも◎。大きな内ポケットもついています。

前面には薄めの収納があるので、厚みのないものはこちらへ。仕切りがついた内ポケットがあり、仕分けて収納できるのも便利。

シーン別に、使い方いろいろ！

Scene1：お出かけ時のおやつを入れて

ピクニックやちょっとした外出の際には、おやつを入れても。除菌シートやティッシュは薄い前面に収納するのがgood。

Scene2：洗面道具やメイクグッズを入れて

旅行時には化粧水や乳液などを収納したり、チークやリップクリームを入れて、ふだんのメイク直しポーチとして使っても。前面には、シートマスクや使いきりのシャンプー＆リンスなどを。

Scene3：ジムや旅行時の着替えを入れて

Tシャツや靴下、タオルなど、衣類を収納するのにもちょうどいい！ Ｔシャツだったら、メイン収納に４〜５枚入ります。

数量限定なので、お早めに全国の書店、一部のネット書店でチェックしてみて！

※一部店舗では取り扱いがない場合や、品切れの場合があります。

※一部地域では発売日が異なる場合があります。

※セブン‐イレブン店頭でのお取り扱いについては、店舗へのお問い合わせはお控えください。

※写真は使用イメージです。ポーチ以外の商品は含まれません。