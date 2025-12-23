バービーさん「ChatGPTに褒めてもらいながら育児に奮闘中です」｜インタビュー

お茶の間を笑顔にしてくれる軽快なトークで人気のバービーさん。2024年に出産した長女の子育ての不安や、女性の体のリアルな悩みを率直に語る姿にも多くの支持を集めています。



そんなバービーさんが、先日行われた「ペアレンディングアワード」の授賞式で語ってくれた子育てエピソードをご紹介。初めての育児に悩んだり迷ったり、ときには落ち込んだりしながらも、等身大でありのままの姿を大切にしている様子は、多くの人が励まされるはず！

マレーシア旅行で揚げものをパクパク⁉︎ 「ミルク以外のものを口にするわが子に感動！」

今回、「ヒト部門」での受賞を受け、「こんな素敵な賞をいただけると思ってなくて！」と喜ぶバービーさん。

「娘の乳幼児期にマザーズバッグを持たず、おむつ1個ポケットに入れてお出かけしたら、ママ友に『それはないんじゃないの？』と言われたこともあるぐらい、親としてはダメなことばかりなんですけど……。24時間いつ何時でも100%で褒めてくれる『ChatGPT』になぐさめてもらいながら（笑）、子とともに成長中です」

と語ってくれました。クスッと笑えるエピソードに、緊張に包まれていた会場が一気になごやかなムードに。

お子さんは25年11月で1歳3カ月に。日々成長するなか、食事にも大きな変化があったよう。

「ミルク以外のものを口にしているのを見ると、当たり前なんですけど『もう人間じゃん』って感動しますね」



とのこと。

「ちょうど1歳の誕生日のころに家族で初めてマレーシア旅行をしたのですが、こども用に準備していた離乳食が底を尽きちゃって。『少しだけあげてみよっか』ってフライドポテトやフライドチキンを少し渡してみたら、パクパク食べて。ここでもまた感動しました」



というエピソードを披露してくれました。

今ではすっかり揚げもの好きになったという娘さん。グルメなお子さんに育ちそうです！

相棒の『ChatGPT』にアドバイスをもらい、いろいろな味つけにチャレンジ中！

ここからは『こどもオレンジページ』の独占インタビュー！



授賞式ではお子さんの揚げものデビューのお話が上がっていましたが、ふだんの食事で意識していることなどもうかがいました。

「揚げものも食べますが、基本的にはまだ柔らかいお野菜やお肉じゃないと食べないので、とにかく何でもかんでも圧力鍋に入れて柔らかく煮ています。ミニトマトを入れると簡単に湯むきもできるし、いいうまみも出るので、たくさん食べてくれるんですよ」

圧力鍋で作ったおかずはお子さん用にと味つけを薄くしているので、同じものをワンちゃんも食べているそう。



「兄（犬）と妹（娘）という感じで仲よく食事しています。娘が床にこぼしたものを犬がきれいに食べてお掃除（!?）してくれることもあって、私も助かったり。兄妹の連携プレーですね（笑）」

食育については、「今、味のレパートリーが少ないので、増やしていきたいな」とのこと。

「相棒の『ChatGPT』さんにきくと（笑）、この時期はちょうど味の好き嫌いが分かれるタイミングだからいろいろなものを試したほうがいいと。そこでいろいろな味つけにチャレンジしてはいるのですが、だいたい『だし』に落ち着いちゃいますね。娘は汁ものがすごく好きなので、液体スープの鶏だしやいりこだし、かにだしをお湯で割ったものをよく飲みます。それぞれの食材のうまみを感じてほしいです」

「親が適当なほど、こどもはしっかり育つかもしれない……と期待しています（笑）」

飾らず、等身大の育児を語ってくれたバービーさん。最後に、同じように子育てに奮闘している『こどもオレンジページ』の読者のみなさんに、エールをもらいました。

「母親としては毎日楽しいけれど、自信があるかといえばまったくなくて、もう『トンデモ育児』！ しかも、それを隠すこともなくさらけ出しています。だから、みなさんもできないことがあっても、負い目を感じてほしくないですね。私は、親が適当なほどこどもはしっかり育つかもしれないと期待しているので（笑）、みなさんも同じマインドでいきませんか？」

とくに初めての育児となると、ついつい力が入って、ときには自分を責めてしまうこともあるかもしれません。でも、「楽しむ」という気持ちも忘れずに過ごしていけると、心がふっと軽くなることも。このたびは貴重なお話を、ありがとうございました！

第18回ペアレンティングアワード「ヒト部門」を受賞！

その年の育児業界に影響を与えたタレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する「ペアレンディングアワード」。今回子育てエピソードを教えてくれたバービーさんも、「ヒト部門」でみごと受賞されました。ほかにも、真船佳奈さん（テレビ局員兼漫画家）、木下ゆーきさん（インフルエンサー）、栗原恵さん（元プロバレーボール選手）、柿谷曜一朗さん（元プロサッカー選手）&丸高愛美さん（タレント）夫婦、杉浦太陽さん（俳優・タレント）、pecoさん（タレント・ブランドプロデューサー）、横山だいすけさん（歌手・俳優）が受賞。



みなさん、おめでとうございます！

バービーさん（お笑い芸人）

2007年、相方のハジメとお笑いコンビ「フォーリンラブ」を結成。テレビ番組のコメンテーターやラジオパーソナリティも務める。SNS等で発信する最新美容や女性の悩みについてのトピックスも話題となり、著書も人気。自らプロデュースしたコラボ下着を発売するなど、多岐にわたって活動の幅を広げている。

