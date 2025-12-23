円全面高 ドル円156円台割れ、財務相の口先介入じわじわと効いてくる 円全面高 ドル円156円台割れ、財務相の口先介入じわじわと効いてくる

円全面高 ドル円156円台割れ、財務相の口先介入じわじわと効いてくる



円全面高、片山財務相の円安牽制がじわじわと効いているようだ。ドル円は156円台を割り込んだ、ポンド円とユーロ円は今朝の高値から1円近く下げている。



片山財務相は「最近の為替の動きはファンダメンタルズ反映とは思えない、過度な変動に対して適切な措置を講じる」と市場を牽制。城内経財相も「高い緊張感を持って市場を注視していく、ファンダメンタルズを反映し安定的に推移することが重要だ」と述べた。



クリスマス25日には植田日銀総裁の講演が予定されているが、慎重発言なら円売り再開でドル円は政府牽制発言の下げを帳消しにする可能性も。

