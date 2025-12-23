お見送り芸人しんいち、営業先で一般人とトラブル！地元の若者に激怒され…警備員が出動する事態に

12月19日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、さらば青春の光・森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど振り返る「若手芸人ニュース」後半戦が放送された。

後半戦では、芸人界での流行や個人に起きた出来事など、芸人たちの“裏ニュース”に精通する森田ならではの話題が連発した。

そのなかで「囲碁将棋が横浜のお祭り営業で地元の若者と揉める」というニュースを紹介した森田は、「今年、横浜市内で行われた夏祭りの営業に囲碁将棋とお見送り芸人しんいちの2組が出演した」と経緯を説明。

そのうえで、「囲碁将棋の“なぞなぞネタ”の途中で、しんいちが登場したことに最前列の若者が激怒」「『なぞなぞを続けろ』と囲碁将棋・根建と揉めた」と現場の混乱を明かした。

これに生徒役で出演していたしんいちが当事者として補足する形で、「屋外営業で持ち時間20〜30分ってキツいから。『乱入しましょうか？』『しんいち助かるよ』っていうのがあった」と当時のやりとりを明かす。

その後、“なぞなぞネタ”の3問目で舞台に乱入したと説明。「そしたら最前列の子が『しんいち下がれ！』『4問目！』って叫んだ」「（若者は）ネタで笑ってないんですよ。『クイズを出せ』『なぞなぞ出してくれ』って言った」と明かし、まさかの理由に笑いが広がった。

しんいちは「めちゃくちゃ変な空気になりました」「警備員さんも3人くらい出てきた」と当日の異様な雰囲気を振り返り、「3人でしゅんとして帰った。来年呼ばれるかわからない」と語っていた。