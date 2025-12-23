朝ロケデート!?「お願いですからウケてくれ」第15話「浮かれてなんかいない」がチャンピオンクロスにて公開！
【第15話】 12月23日 公開
秋田書店は12月23日、佐藤ショーキ氏によるマンガ「お願いですからウケてくれ」第15話「浮かれてなんかいない」をチャンピオンクロスにて無料公開した。
本作はぼっちの攻撃型人見知り女子・黒川千景が笑いの力で友達を作るため、非モテ男子・藤沢真琴とお笑いタッグを結成するコメディ作品。第15話ではお笑いコンビには街ロケスキルと食レポスキルが必須だと訴える黒川は、藤沢と共に早朝街ロケを敢行する。
現在チャンピオンクロスでは直前のエピソードも無料で公開されている。【最新話】
□第第15話「浮かれてなんかいない」のページ
「お願いですからウケてくれ」- 「お願いですからウケてくれ」公式 (@Onegai_desukara) December 22, 2025
#15「浮かれてなんかいない」更新！
なんだこのマイク…？
閲覧はこちらから！ https://t.co/srxuDtJr1p#お願いですからウケてくれ pic.twitter.com/nhKeKScDRQ
高校に入って丸一年、未だにぼっちの攻撃型人見知り女子・黒川千景。笑いの力で友達を作るべく、非モテ男子・藤沢真琴とお笑いタッグを結成！？目指すはぼっち生活からの大逆転！お願いですからウケてくれ！
(C)佐藤ショーキ（秋田書店）2025