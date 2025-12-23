「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午後１時現在で、栃木銀行<8550.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１８～１９日の日銀の金融政策決定会合を経て政策金利が０．７５％に引き上げられた。声明文などを通じ、今後も日銀が利上げ路線を継続するとの見方が広がっている。高市政権による積極財政姿勢も相まって長期金利は急上昇し、２２日には一時２．１００％と２７年ぶりの高水準をつけた。金利メリットセクターである銀行株のなかで、栃木県地盤の第二地銀である栃木銀は貸出金利息などの増加を追い風に９月中間期の純利益が前年同期比３倍の４３億４４００万円となり、通期計画に対する進捗率が５６％に上っている。ＰＢＲ（株価純資産倍率）は０．４８倍と低水準。ＰＢＲの是正余地は大きいとの見方から、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS