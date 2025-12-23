湘南がDF舘幸希ら4選手の契約更新を発表「1年半で必ずJ1に」
湘南ベルマーレは23日、DF舘幸希(28)、DF大野和成(36)、MF田村蒼生(23)、MF石橋瀬凪(19)と2026シーズンの契約を更新したと発表した。
湘南は今季J1リーグ戦を19位で終え、J2に降格。来季は長澤徹氏がトップチームの指揮を執る。
以下、4選手の出場記録&コメント
■舘幸希
2025年Jリーグ出場:17試合(1,375分)出場/1得点
「いつも応援ありがとうございます。
2026シーズンも共に戦えることを光栄に思います。
今シーズンの悔しさを自分の力で取り戻す。
そして言葉や態度ではなく結果で示せるように日々精進します。
1年半で必ずJ1に戻りましょう!」
■大野和成
2025年Jリーグ出場:21試合(1,424分)出場/0得点
「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。
ひとつになったベルマーレはどのチームよりも強い!
そのために自分の持っている力を全て出します。
絶対に最短でJ1に戻ります!」
■田村蒼生
2025年Jリーグ出場:5試合(201分)出場/0得点
「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。
このクラブのために一生懸命戦い続けます。
そして、自分の価値をピッチで証明します。
熱狂する最高のシーズンにしましょう。
応援よろしくお願いします。」
■石橋瀬凪
2025年Jリーグ出場:10試合(229分)出場/0得点
「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。
チームの勝利のために走り、戦います!
応援よろしくお願いします!」
