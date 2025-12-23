　湘南ベルマーレは23日、DF舘幸希(28)、DF大野和成(36)、MF田村蒼生(23)、MF石橋瀬凪(19)と2026シーズンの契約を更新したと発表した。

　湘南は今季J1リーグ戦を19位で終え、J2に降格。来季は長澤徹氏がトップチームの指揮を執る。

以下、4選手の出場記録&コメント

■舘幸希

2025年Jリーグ出場:17試合(1,375分)出場/1得点

「いつも応援ありがとうございます。

2026シーズンも共に戦えることを光栄に思います。

今シーズンの悔しさを自分の力で取り戻す。

そして言葉や態度ではなく結果で示せるように日々精進します。

1年半で必ずJ1に戻りましょう!」

■大野和成

2025年Jリーグ出場:21試合(1,424分)出場/0得点

「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。

ひとつになったベルマーレはどのチームよりも強い!

そのために自分の持っている力を全て出します。

絶対に最短でJ1に戻ります!」

■田村蒼生

2025年Jリーグ出場:5試合(201分)出場/0得点

「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。

このクラブのために一生懸命戦い続けます。

そして、自分の価値をピッチで証明します。

熱狂する最高のシーズンにしましょう。

応援よろしくお願いします。」

■石橋瀬凪

2025年Jリーグ出場:10試合(229分)出場/0得点

「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。

チームの勝利のために走り、戦います!

応援よろしくお願いします!」