「世界一美しい」「女優かよ」「いい女すぎます」なでしこMF塩越柚歩の投稿ショットに絶賛相次ぐ
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が21日、自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)で「2025年美容院納め」を報告した。
塩越は三菱重工浦和レッズレディースから東京NBに移籍した後も同じ美容院に通っているとみられ、「今年もたくさんお世話になりました!!!」「2026年も毎月よろしくお願いします」と投稿。仕上がり後の写真も披露した。
コメント欄では「めっちゃ素敵です」「ヤバいヤバい!美しい」「素晴らしいカットカラー」「めちゃくちゃ可愛い」「美しすぎる」「モデルですね」「綺麗」「激かわ」「女優かよ(笑)」「いい女すぎます」「世界一美しいフットボーラー」「お顔が可愛すぎる」と絶賛の声が相次いで送られている。
現在28歳の塩越はアカデミー時代から所属していた浦和を今年6月に離れ、東京NBへ電撃移籍。今季WEリーグでは現在14試合に出場し、8ゴールを記録している。
