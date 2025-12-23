新潟DF早川史哉が契約更新に合意「魂を込めて全力で戦っていきます」
アルビレックス新潟は23日、DF早川史哉(31)と来シーズンの契約更新に合意したと発表した。
早川は今季J1リーグ戦で13試合、ルヴァンカップで2試合、天皇杯で2試合に出場。チームはリーグ戦20位でJ2降格となった。
契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「アルビレックス新潟で、皆さんと共に戦い続けられることを心から嬉しく思います」とコメントしている。
続けて「明治安田J2・J3百年構想リーグやその後のJ2リーグと、変化の激しいシーズンになり、支えてくださる皆様にも苦労をかけることもあると思いますが、どんな状況でも、このクラブの一員としての誇りを胸に、チームとしての一体感を築き上げていきます」と表明。さらに「常に勝利を見据えて準備を続け、皆さんと喜びを分かち合うために、魂を込めて全力で戦っていきます」と誓った。
