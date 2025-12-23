北村匠海が、自由を求めて荒野を突き進む「いけーっ！」Dynabook新CM『DYNABOOM!!DYNABOOK!!』放映開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北村匠海が出演する、Dynabookの新CM『DYNABOOM!!DYNABOOK!!（ダイナブーム!!ダイナブック!!）』が、12月23日より放映開始となった。

■道なき道を進む姿を表現したCM

新CMは、広大な荒野を舞台に旅人に扮した北村匠海が、近未来的なマシンを整備するシーンからスタート。広大な大地に寝そべって思索に耽る北村は、ふと思いついたアイデアを楽しげにdynabookに打ち込み、マシンへデータを送る。旅の中で様々な壁が立ちはだかるなか、自由を求めて「いけーっ！」という力強い掛け声とともに、勢いよく次の目的地へと道なき道を突き進む。「信じる自分のまま挑もう。」というメッセージを体現し、挑戦を続ける北村の揺るぎない表情にも注目だ。

「挑戦」がテーマの新CMでは、広大な荒野を舞台に、旅人に扮した北村が近未来的なマシンに乗って、挑戦の象徴であり、相棒でもあるdynabookとともに、道なき道を進む姿を表現。自分の意のままにマシンを操縦し突き進む様子は、「信じる自分のまま挑もう。」というブランドメッセージを体現するものとなっている。

■撮影現場レポート

帽子やゴーグルなど、荒野にぴったりな衣装を纏い、爽やかな笑顔でスタジオ入りした北村匠海。監督から今回のCM撮影の流れや、コンセプトについての説明を真剣な眼差しで聞き、さっそく撮影がスタート。終始落ち着いた様子で、撮影を進める高い集中力に、現場からは感嘆の声が漏れる。

荒野をイメージした地面にダイナミックに寝そべるシーンでは、脱げやすい衣装の帽子に試行錯誤する場面も。続くシーンでは、職人のような手つきで杭を打つ真剣な表情や、ゴーグルを付けてワイルドにマシンを研磨する姿を披露。グリーンバックの環境でも、シーンの変化を的確に捉えながら撮影を進める北村。スタイリッシュに足を組んで、慣れた手つきでPCをタイピングする様子は、普段の北村の作業シーンを想起させる。撮影の中盤では、共演者の少女が登場。北村との挨拶に緊張し、思わず照れを見せる少女に、北村からも柔らかな笑顔が溢れた。

撮影場所がマシンの操縦席に変わると、メカニックなハンドルを触って楽しむ様子を見せつつ、操縦士さながらの臨場感たっぷりなハンドル捌きを披露する北村。勢いのまま「いけーっ！」とスタジオ中に響きわたる、撮影時いちばんの大声を上げた。疾走感のある操縦シーンを見せたあとは、打って変わって「（そう自由に生きられなきゃ）大人なんてやってられっかよ」と大人な雰囲気を見せ、表現の振れ幅をアピール。

グラフィック撮影では「めっちゃ良い感じ」とカメラマンから称賛の嵐を受け、最後には「完璧です！」と言わせるほど、スピーディーかつ軽快に撮影が進行。終始穏やかな雰囲気で撮影が終了した。

■北村匠海 インタビュー

