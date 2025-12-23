映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）による役柄紹介動画が公開された。落ち着いた語り口と洗練された装いが印象的な映像に、注目が集まっている。

■フェンディ（FENDI）のブルゾンを着こなし、自身の役柄について語る目黒蓮

動画に登場した目黒は、ダークブルーのブルゾンを主役にしたシックなコーディネート。着用しているのはFENDIのアイテムで、シャツカラーとサイドポケットをあしらったボンバージャケットスタイルが特徴だ。

襟元には、ブラウン、ブラック、ホワイトのFENDIテープモチーフをインレイで配したシアリングカラーを採用。異素材のコントラストが際立ち、シンプルながらも存在感のあるデザインで、さりげなく個性を効かせた着こなしが目黒の端正な雰囲気とよくなじんでいる。

目黒はストーリーに触れつつ、自身が演じる漆原礼二について丁寧に説明。「漆原というキャラクターが僕はとても大好きです」と語った。

最後は「ぜひ公開までお楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います」とし、「よろしくお願いします」と深く頭を下げた。

穏やかな語り口調、静かな眼差しと柔らかな表情からは、作品に向き合う真摯な姿勢が伝わってくる。

SNSでは「全方位かっこいい」「イケメンすぎて苦しい」「フェンディ似合いすぎる」「襟元かわいい」「素敵な着こなし」「めめの声好き」「なんで声まで完璧なのよ」「公開が待ち遠しい」といった声が寄せられており、作品への期待とともに、目黒のビジュアルにも大きな反響が集まっている。

■同じ衣装で登場した、浜辺美波との『キネマ旬報NEXT』表紙ビジュアル

■『ほどなく、お別れです』場面写真

■『ほどなく、お別れです』最新予告映像

