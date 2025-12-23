SixTONESが12月22日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルに登場。番組公式SNSでオフショットが公開された。

【写真＆動画】SixTONESの白ジャケペイント衣装『CDTV』オフショなど

■座って流し目する高地優吾やネオン管から顔を出す森本慎太郎にも注目

SixTONESは年間ランキングにランクインした「BOYZ」「Stargaze」「バリア」の3曲を披露した。

公開されたオフショットは、『CDTV』名物のネオン管の前で撮影。真っ白なベースに黒や黄色のペイントがあしらわれた衣装で揃えつつ、ジャケットの形やパンツの形、ペイントの入り具合などそれぞれのデザインは少しずつ違っている。

高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）はネオン管の前に座り、流し目で顎に指をあてキメ顔。ジェシーはサングラス姿でロングジャケットをまとい、Xポーズのように手をクロスさせている。京本大我はオーバーサイズのシャツ姿で片手を頭に当てている。

森本慎太郎はベレー帽を被り襟なしショートジャケットのボタンをあけ、ネオン管の“T”からいかつめの表情をのぞかせている。松村北斗はゆるっとしたトップスにロングブーツをあわせて装飾に手をかけ、横向きで見上げるポーズ。田中樹は襟ありショートジャケットをまとったサングラス姿でカメラを見つめている。

「この白衣装大好き」「J2サングラスかっこいい」「慎ちゃんベレー帽似合ってる」「ほっくん横顔美しい」「全員のビジュが良すぎる」などといった声が続々と到着。

なお番組公式Instagramでは、別の衣装で意気込みを語るコメント動画も公開されている。

■一人ひとりデザインが違う衣装も必見！SixTONESオフショット

■キラキラ衣装で「お楽しみに」と語る出演前コメント動画