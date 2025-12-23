Snow Manの渡辺翔太が個人Instagramで、「美的ベストビューティマン」を受賞し、殿堂入りしたことを報告。贈賞式のオフショットを公開した。

【写真＆動画】渡辺翔太の美しさ際立つブラウンジャケット×ピンクシャツ姿など①～④

■白肌の美しさや唇のツヤ感がまさに「ベストビューティ」なオフショット

渡辺は『美的』2月号SPECIAL EDITION（12月22日発売）の表紙に登場。また渡辺は、読者投票により選ばれた“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞。2022年、2023年に続き3度目の受賞となり、ベストビューティマン初の殿堂入りを達成した。

渡辺が公開したオフショットは、12月22日に都内ホテルにて開催された「2025 美的ベストコスメ大賞」の贈賞式のもの。

ピンクベージュのリボンタイブラウスにブラウンのジャケットスーツをあわせて腰に手を当てており、分けた前髪がハートバングになっている。穏やかなほほ笑みのなかで白肌の美しさや唇のツヤ感が輝く、まさに「ベストビューティ」なビジュアルで「美的ベストビューティマン。殿堂入りしました」と報告。

「殿堂入りおめでとう」「涙が出るほど美しい」「さすがSnow Manの美容番長」「しょっぴーの努力の賜物」「ハートバングかわいい」「お肌つるっつる」などといった祝福の声が続々と到着。

さらに『美的』公式Instagramでは、渡辺がトロフィーを持つ贈賞式ショットを公開。「美容が好きということをずっとアピールし続けて今回の殿堂入りにつながったのはとてもうれしいです」「好きなことをアピールし続けるのも、肌のお手入れの継続と同様に大切なのかなと思いました」というコメントも掲載されている。

また「皆様あっての受賞だと思うので本当に感謝しております」と手を振るメッセージ動画も公開されている。

なお渡辺の美肌が映える黒バック×黒ニットという組み合わせで撮影された『美的』2月号SPECIAL EDITION表紙もぜひチェックしてほしい。

■「美的ベストビューティマン。殿堂入りしました」（渡辺）

■トロフィーを持つ贈賞式ショット

■手を振る姿がキュートなコメント動画

■渡辺が表紙を務める『美的』2月号SPECIAL EDITION（4枚目）