¤Ê¤ó¤Ç¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¡©
¡¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Î¾¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¿ô¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ó¤ÊµÄÂê¤Ç¤â½Ð¤½¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ï¤º¡Ê!?¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÂê¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢³Î¼Â¤Ë¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤«¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ïº£¹¹ÉÔÍ×¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡¢¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ü¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°4WDµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥í¥«¥ó·Ú»Í¶î¡£ÅÐ¾ì¤Ï1970Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¡¢LJ10·¿¤Ç¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥×¼«Æ°¼Ö¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Û¡¼¥×¥¹¥¿¡¼ON·¿¡×¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¡¢¥¹¥º¥¤¬¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ½Â¤¸¢¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤ËÂ³¤¯¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎÎò»Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Á°ÅÓ¤Î¡ÖÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦1Âæ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¡¢À¤³¦¤Ç¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ä¡Ö¥¸¥×¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê»ÅÍÍ¤ÏÆüËÜ¥â¥Ç¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢50Ç¯¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤â¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Þ¤À4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À3²ó¤·¤«¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤Ê¤ª¡¢1Ç¯ÂÔ¤Á¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¹Ô·¿¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¸½ºßÈ¾Ç¯¤Û¤É¤ÇÇã¤¨¤ëÌÏÍÍ¡£°ìÊý¤Î¥Î¥Þ¥É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÂê¤À¡£¤³¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢³¹¤æ¤¯¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¡£¤¿¤Þ¤ËÆ°Êª¤Î¡Ö¥µ¥¤¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥¤¥ä¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤À¡£²¿²¯²óÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¡×¤Î¡Ö¥µ¡×¤â¡Ö¥¤¡×¤â¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥º¥¡×¤Ë¤â¤Ê¤¤¤·¡Ö¥è¥ó¥¯¡×¤Ë¤â´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¥¸¥à¥Ë¡¼¤È¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¦¤Þ¤·¤µ¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤Î¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡Ê¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥µ¥¤¡×¤ÎÀµÂÎ¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¡£·è¤·¤Æ¤É¤Ã¤«¤ÎÃ¯¤«¤¬¹Í¤¨¤¿Å¬Åö¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ¹¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È1981Ç¯¤Î2ÂåÌÜ¥¸¥à¥Ë¡¼¡ÊSJ30¡Ë¤Î¤³¤í¤«¤é44Ç¯¤â¤Î´Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÂÀ¸¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï¤È¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬²ÈÂ²¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¤È¤«¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»È¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÄ¹¤¯»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¥«¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÌ¾Á°¤Ï¤È¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥µ¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£44Ç¯¤âÌ¾Ìµ¤·¤Î¸¢Ê¼±Ò¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Î¡ÊRhino¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¡×¤Î±Ñ¸ìÉ½µ¡ÖRhinoceros¡×¤ÎÃ»½Ì·Á¤À¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥µ¥¤¤ÎÍÑÉÊ¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¡ÉºÝ¡É¤Ë¼«Ê¬¤Î¡É¥µ¥¤¡É¤ØÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¬¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©