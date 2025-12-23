ダンビラムーチョ大原『ダブルインパクト』会見で自虐「自粛というインパクトが…」
昨年スタートした、漫才とコント“二刀流”の頂点を決める『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト〜漫才＆コント二刀流No.1決定戦〜』の第2回開催（来夏放送予定）が決定し23日、都内で会見が行われた。ダンビラムーチョ・大原優一は、自虐を交えながら参戦表明を行った。
【写真】ななまがり森下が披露した「パラレルワールドのたくろう赤木」
意気込みを求められた大原は「とにかく出ることですね。今年ちょっと別のインパクトのせいで出られなかったので。自粛というインパクトがあったので。今年は出尽くしたいです」と申し訳なさそうにコメント。1000万円の使い道についても「僕は使わないように親に預けようと思っています」と語っていた。
第1回大会では、2875組がエントリーする中、ニッポンの社長が初代王者に輝いた。そんな中、早くも第2回大会が決定。今回は「芸人、出し尽くせ。」をキャッチコピーとして採用した。参加資格は、プロアマ芸歴不問、優勝賞金は1000万円で、とにかく面白い漫才とコントを審査基準に、予選から2ネタで審査を行っていく。
予選は来年3月スタート予定で、1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露、2回戦以降は漫才→コントの順に2ネタ披露していく、前年度準決勝進出者については、1回戦を免除される。
この日の会見には、初代王者のニッポンの社長が登場。辻が「（会見は）きょうで合ってますか？M-1の空気ですけど（笑）。去年の発表より、だいぶ早いですよね」と笑わせた。エントリー表明芸人としてななまがり、コットン、スタミナパン、セルライトスパ、ダンビラムーチョに加えて、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテも登場。会見の進行は、黒田みゆアナが務めた。
【写真】ななまがり森下が披露した「パラレルワールドのたくろう赤木」
意気込みを求められた大原は「とにかく出ることですね。今年ちょっと別のインパクトのせいで出られなかったので。自粛というインパクトがあったので。今年は出尽くしたいです」と申し訳なさそうにコメント。1000万円の使い道についても「僕は使わないように親に預けようと思っています」と語っていた。
予選は来年3月スタート予定で、1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露、2回戦以降は漫才→コントの順に2ネタ披露していく、前年度準決勝進出者については、1回戦を免除される。
この日の会見には、初代王者のニッポンの社長が登場。辻が「（会見は）きょうで合ってますか？M-1の空気ですけど（笑）。去年の発表より、だいぶ早いですよね」と笑わせた。エントリー表明芸人としてななまがり、コットン、スタミナパン、セルライトスパ、ダンビラムーチョに加えて、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテも登場。会見の進行は、黒田みゆアナが務めた。