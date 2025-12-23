１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の神谷健太が２３日、都内で初の写真集「光と影 神谷健太 １ｓｔ写真集』（宝島社刊、税込２９８０円）発売記念イベントを開催した。

３０歳という節目のタイミングでの発売に「自分の生きた証を残したいというタイミングでお話を頂いたので、この年にできて良かった」と喜んだ。今作のテーマは、タイトルにもある「光と影」で、故郷・沖縄県で撮影が行われた。「東京は『戦場の街』みたいな、仕事もしますし欲望が渦を巻いている街（笑）。それが唯一解放されるのが沖縄で、顔の筋肉が緩むというか。僕にとって（光と影は）東京と沖縄かなと思って」と撮影地のこだわりを明かした。

１８歳に上京した神谷は、東京の印象を聞かれると「ぶつかっても何も言わない！これは東京の悪い所だと思うので、僕から変えていきたい」と笑わせた。一方、食事に関しては「ぶっちゃけ東京の方がおいしい。普通のおそばがあんまり（沖縄には）ないので、めっちゃ食べてましたね」と振り返った。

現在は、「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のパフォーマー５人によるグループ「ＭＡ５５ＩＶＥ ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」にも所属。今後の展望については、「表現者として、ダンス、歌に固執せず、できることなら演技にも挑戦してみたい。新しい物を色々とやって、４０、５０（歳）と中身のあるかっこいい男になりたいなと思います」と意気込んだ。