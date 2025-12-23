四大陸選手権に回った友野一希、山本草太、青木祐奈

フィギュアスケートの全日本選手権上位者らによるエキシビション「メダリストオンアイス」が22日、東京・代々木第1体育館で開催された。前日に大会競技は閉幕、フィナーレで実現した友野一希（第一住建グループ）、山本草太（MIXI）、青木祐奈（MFアカデミー）の共演にファンから「尊すぎる…」「永久保存版」との声が上がっている。

印象的な青い衣装の青木を中心に、山本と友野が手を繋いでステップを刻んだ。エキシビションの「メダリストオンアイス」で実現した1シーン。場内は一緒に盛り上がり、X上のファンからも次々にコメントが寄せられた。

「手繋ぎは泣く」

「わちゃわちゃしてて、笑ってしまった」

「ほんとによかった 草ちゃんゆなちゃん友野くん尊い」

「尊過ぎて号泣」

「お兄さんお姉さんたち楽しそうで嬉しかったな」

「3人ともいい笑顔だ」

「色々な思いはめぐるけれども、この笑顔を見られただけで…」

「永久保存版」

「なんですかこの尊い青春のてんこ盛りは」

今大会は来年2月のミラノ五輪代表選考もかかっていたが、男女シングルで山本が5位、友野が6位、青木が5位となり代表から漏れた。ただ揃って1月に北京で行われる四大陸選手権の代表に選ばれており「3人で四大陸に大風を起こすのだ」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）