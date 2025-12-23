全日本フィギュア閉幕後…「手繋ぎは泣く」 フィナーレで舞った3人に号泣「尊い」「永久保存版」
四大陸選手権に回った友野一希、山本草太、青木祐奈
フィギュアスケートの全日本選手権上位者らによるエキシビション「メダリストオンアイス」が22日、東京・代々木第1体育館で開催された。前日に大会競技は閉幕、フィナーレで実現した友野一希（第一住建グループ）、山本草太（MIXI）、青木祐奈（MFアカデミー）の共演にファンから「尊すぎる…」「永久保存版」との声が上がっている。
印象的な青い衣装の青木を中心に、山本と友野が手を繋いでステップを刻んだ。エキシビションの「メダリストオンアイス」で実現した1シーン。場内は一緒に盛り上がり、X上のファンからも次々にコメントが寄せられた。
「手繋ぎは泣く」
「わちゃわちゃしてて、笑ってしまった」
「ほんとによかった 草ちゃんゆなちゃん友野くん尊い」
「尊過ぎて号泣」
「お兄さんお姉さんたち楽しそうで嬉しかったな」
「3人ともいい笑顔だ」
「色々な思いはめぐるけれども、この笑顔を見られただけで…」
「永久保存版」
「なんですかこの尊い青春のてんこ盛りは」
今大会は来年2月のミラノ五輪代表選考もかかっていたが、男女シングルで山本が5位、友野が6位、青木が5位となり代表から漏れた。ただ揃って1月に北京で行われる四大陸選手権の代表に選ばれており「3人で四大陸に大風を起こすのだ」という声もあった。
（THE ANSWER編集部）