¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò½ä¤ëÁèÃ¥Àï¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤°Æ·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£°ÜÀÒÀè¸õÊä¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î·×£¶µåÃÄ¤òµó¤²¤¿¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ê¤½¤Á¤é¤¬¡ËÀè¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢º£¥ª¥Õ£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶ÌÌî¼ê¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Îµî½¢¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï²¬ËÜ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È³Î¼Â¤Ë»×¤¦¡££¶¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¤Î£±¤Ä¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤È¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ£±Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤ÇºÇÂç¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢£²£²Ç¯£±£²·î¤Ë£²£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿µÈÅÄÀµ¾°¤¬£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ë¤ó¤À£µÇ¯£¹£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£´²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¡£²¬ËÜ¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö¤ÇÍèÇ¯£±·î£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£