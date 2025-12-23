ラッパーで、カントリーミュージックでも活躍しているジェリー・ロールが、減量を始める前に「自分が死に向かっているのを感じていた」と語り、生活を大きく見直すきっかけとなった心境を明かした。2023年の39歳の誕生日を迎える頃、自身の体重が深刻な健康問題につながると自覚し、ライフスタイルを根本から変える決意を固めたという。



【写真】減量に成功したジェリー・ロール

ポッドキャスト番組「The Joe Rogan Experience」に出演したジェリーは、「40歳を目前にして、500ポンド（約227キロ）で40歳を迎えた人を見たことがない、と気づいた。大体その頃に死んでしまうからね」と振り返った。



減量を始める前、ジェリーは「複数の心臓の問題」を抱えていたといい、「すでに命のゲームをだまし続けているような感覚だった。自分が死に向かっているのを感じていた」と当時の切迫した思いを明かした。2022年以降、約200ポンド（約91キロ）もの減量に成功し、現在は大幅に健康状態が改善しているという。



さらにジェリーは、将来の大きな目標として「2026年3月までに「『メンズ・ヘルス』誌の表紙を飾りたい」と語っており、「史上最大級の変身を遂げたい」と意欲を見せている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）