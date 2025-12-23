年末年始限定の贅沢パティ＆チーズ増量！ロッテリア「肉バーガーフェア」
ハンバーガーショップ「ロッテリア」にて、2025年12月26日(金)より年末年始限定で「肉バーガーフェア」が開催されます。
年末年始の特別なひとときにぴったりな、食べ応え抜群の贅沢バーガー「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」などが登場。
ロッテリア「肉バーガーフェア」
発売日：2025年12月26日(金)〜2026年1月上旬（予定）
※なくなり次第終了
販売場所：ロッテリア 108店舗（※一部店舗を除く）
ロッテリアにて、年末年始の自分へのごほうびや、家族・友人とのひとときに向けた「肉バーガーフェア」が開催されます。
主役となるのは、まさに“肉バーガー”という名にふさわしい「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」。
牛肉100%パティや牛カルビ肉を贅沢に使用し、濃厚なチーズと合わせた一品です。
さらに、パティとチーズを増量した「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」もラインナップされます。
ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー
価格：890円(税込)
2枚ずつ重ねた牛肉100%のパティとレッドチェダーチーズ、牛カルビ肉を組み合わせたボリューム満点の一品。
味の決め手として、4種類のチーズをブレンドした「とろ〜りチーズソース」と、ガーリックのパンチが効いた「カルビだれ」を合わせています。
マヨネーズなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズでサンド。
どこから食べてもジューシーな肉の旨みと濃厚なチーズのコクが口いっぱいに広がります。
トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー
価格：1,090円(税込)
「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」をさらにパワーアップさせたトリプルサイズのバーガー。
牛肉100%のパティとレッドチェダーチーズを、それぞれ3枚に増量しています。
肉の旨みを存分に堪能できる、満足感たっぷりのメニューです。
ジューシーな肉と濃厚チーズのハーモニーを楽しめる、年末年始だけの贅沢なラインナップ。
ロッテリア「肉バーガーフェア」の紹介でした。
