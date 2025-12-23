Eggs ’n Thingから、新年を祝う華やかなホリデーメニューが期間限定で登場！

5種類のフルーツをのせた「ハウオリフルーツパンケーキ」と、縁起の良い食材として親しまれている “海老”を使った「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」がラインナップされます☆

Eggs ’n Thing「ハウオリフルーツパンケーキ／ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」

販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月20日（火）

取扱店舗：国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗

“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで楽しめる、ハワイ発の「Eggs ’n Things」

今回、Eggs ’n Things のホリデーメニューとして、「ハウオリフルーツパンケーキ」と「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」が期間限定で登場します☆

新年をお祝いする「ハウオリフルーツパンケーキ」は、パッションフルーツソースにマンゴーやイチゴなど5種類のフルーツをのせた彩り華やかなパンケーキ。

コクのあるふわふわホイップクリームと一緒に食べるのがおすすめです！

また、新年にいただく縁起の良い食材として親しまれている “海老”を使った「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」も登場。

ガーリックが効いたボリュームのある一品で家族や友人とのシェアにも最適です☆

ハウオリフルーツパンケーキ

価格：2,288円（税込）

テイクアウト：不可

新年をカラフルに彩る、マンゴー・イチゴ・ブルーベリー・バナナ・パイナップルの5種類のフルーツをごろっと盛りつけたパンケーキ。

爽やかなパッションフルーツソースやホイップクリームといっしょに楽しめるメニューです。

ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ

ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ（イートイン）

価格：イートイン 2,640円（税込）／テイクアウト 2,592円（税込）

日本では、新年に食べると“長寿”や“幸運”につながると言われている海老。

Eggs ‘n Thingsらしくガーリックで豪快に仕上げられています。

ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ（テイクアウト）

みんなでシェアしても盛り上がる一皿です！

ハッピーな気持ちになれるフルーツたっぷりのパンケーキと、縁起物の海老を堪能できる一品！

「ハウオリフルーツパンケーキ」と「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」は、2025年12月26日（金）から2026年1月20日（火）まで、国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗にて登場します。

