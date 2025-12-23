年末年始のご馳走メニュー！Eggs ’n Thing「ハウオリフルーツパンケーキ／ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」
Eggs ’n Thingから、新年を祝う華やかなホリデーメニューが期間限定で登場！
5種類のフルーツをのせた「ハウオリフルーツパンケーキ」と、縁起の良い食材として親しまれている “海老”を使った「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」がラインナップされます☆
販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月20日（火）
取扱店舗：国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗
“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで楽しめる、ハワイ発の「Eggs ’n Things」
今回、Eggs ’n Things のホリデーメニューとして、「ハウオリフルーツパンケーキ」と「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」が期間限定で登場します☆
新年をお祝いする「ハウオリフルーツパンケーキ」は、パッションフルーツソースにマンゴーやイチゴなど5種類のフルーツをのせた彩り華やかなパンケーキ。
コクのあるふわふわホイップクリームと一緒に食べるのがおすすめです！
また、新年にいただく縁起の良い食材として親しまれている “海老”を使った「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」も登場。
ガーリックが効いたボリュームのある一品で家族や友人とのシェアにも最適です☆
ハウオリフルーツパンケーキ
価格：2,288円（税込）
テイクアウト：不可
新年をカラフルに彩る、マンゴー・イチゴ・ブルーベリー・バナナ・パイナップルの5種類のフルーツをごろっと盛りつけたパンケーキ。
爽やかなパッションフルーツソースやホイップクリームといっしょに楽しめるメニューです。
ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ
ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ（イートイン）
価格：イートイン 2,640円（税込）／テイクアウト 2,592円（税込）
日本では、新年に食べると“長寿”や“幸運”につながると言われている海老。
Eggs ‘n Thingsらしくガーリックで豪快に仕上げられています。
ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ（テイクアウト）
みんなでシェアしても盛り上がる一皿です！
ハッピーな気持ちになれるフルーツたっぷりのパンケーキと、縁起物の海老を堪能できる一品！
「ハウオリフルーツパンケーキ」と「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」は、2025年12月26日（金）から2026年1月20日（火）まで、国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗にて登場します。
