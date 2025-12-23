ベトナム航空と三井不動産商業マネジメントは、初のコラボレーションキャンペーンを実施。

2026年1月1日より、訪日ベトナム航空利用者および「Lotusmiles」会員を対象に、全国21施設での最大10%割引やノベルティ提供を行う特別優待企画。

ベトナム航空 × 三井アウトレットパーク/三井ショッピングパーク「コラボレーションキャンペーン」

キャンペーン期間：2026年1月1日(祝・木)〜2026年4月30日(木)

対象：海外からベトナム航空をご利用のお客様、海外在住のベトナム航空マイレージプログラム「Lotusmiles」会員

対象施設：全国の三井アウトレットパーク、三井ショッピングパーク ららぽーと等 計21施設

ベトナム航空と三井不動産商業マネジメントが連携し、海外からの訪日客に向けた初の大規模コラボレーション企画が始動。

海外から日本を訪れるベトナム航空利用者が、より快適で充実した日本滞在とショッピング体験を楽しめるよう企画された本キャンペーン。

日本への移動から滞在、ショッピングまでを一体的に楽しめる内容。

対象となるお客様は、日本全国の対象21施設にて、最大10%割引の特別優待を利用可能。

さらに、限定ノベルティとして「クールシート」もプレゼント。

キャンペーン詳細・特典内容

本キャンペーンの特典は、対象施設で利用できる最大10%割引クーポンとノベルティ（クールシート）。

特典を受け取るには、対象施設内のツーリストインフォメーションカウンター、または総合案内所への立ち寄りが必要。

対象となる「Lotusmiles」会員のステータスは、Million Miler、Platinum、Gold、Titanium、Silver、Register。

本特典は海外から日本へ来訪される外国人旅行者限定。

特典発行時には、本人確認のためパスポートまたは搭乗券（搭乗日から1か月以内のもの）の提示が必要な場合あり。

利用は一人1日1回まで。

クーポンの内容は対象施設により異なる場合あり。

対象施設一覧（全国21施設）

【北海道・東北】

三井アウトレットパーク 札幌北広島(北海道)

三井アウトレットパーク 仙台港(宮城県)

【関東】

三井アウトレットパーク 幕張 (千葉県)

三井アウトレットパーク 木更津(千葉県)

三井アウトレットパーク 入間(埼玉県)

三井アウトレットパーク 多摩南大沢(東京都)

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド (神奈川県)

三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY(千葉県)

三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 (東京都)

ダイバーシティ東京 プラザ (東京都)

三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ (神奈川県)

コレド室町(東京都)

【北陸・東海】

三井アウトレットパーク 北陸小矢部(富山県)

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 (三重県)

三井アウトレットパーク 岡崎 (愛知県)

【近畿】

三井アウトレットパーク 滋賀竜王(滋賀県)

三井アウトレットパーク 大阪門真/三井ショッピングパーク ららぽーと門真 (大阪府)

三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (兵庫県)

三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY (大阪府)

【中国・九州】

三井アウトレットパーク 倉敷(岡山県)

三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 (福岡県)

ベトナム航空について

1993年に設立されたベトナムの国営航空会社であり、スカイチームアライアンスメンバー。

現在、ベトナム国内22都市、海外37都市を結ぶ計100路線以上を運航。

日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航し、東京成田および大阪からはダナンへも就航。

ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900XWB等の最新鋭機材を使用し、日越間で最大の輸送能力を誇る。

航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価や、APEXによる2025年の「5スター航空会社」認定など、高い評価を獲得。

2050年までのネットゼロ排出達成を目指し、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組む。

三井アウトレットパーク／三井ショッピングパーク ららぽーとについて

三井アウトレットパークは、明るく開放的な街並みの中、ブランドアイテムのショッピングをリーズナブルに楽しめる施設。

地域ごとの特性に合わせたイベントなどを通じて、人が集まり、賑わう空間を演出。

三井ショッピングパーク ららぽーとは、ファッションをはじめ、食やエンターテインメント施設などが集結し、全国に展開するリージョナル型ショッピングセンター。

ショッピング以外の楽しみも充実し、地域コミュニティの核となる施設づくりを推進。

海外からのベトナム航空利用者に向けた、日本でのショッピングをよりお得に楽しめる期間限定キャンペーン。

最大10%OFFの割引優待と記念ノベルティで、充実した日本滞在をサポート。

ベトナム航空 × 三井アウトレットパーク/三井ショッピングパーク コラボレーションキャンペーンの紹介でした。

