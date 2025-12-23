プロ野球・阪神は23日、公式サイトを通じて今季MLBのトロント・ブルージェイズに所属したイーストン・ルーカス投手との来季契約締結を発表しました。

ルーカス投手はアメリカ出身の29歳、身長191センチの恵まれた体格を持つ左腕。今季メジャーで5試合の先発を含む6試合に登板し、3勝3敗、防御率6.66の成績でした。

特に4月9日のレッドソックス戦は5.1回を無失点。スライダーやカットボール、チェンジアップ、シンカーなど多彩な変化球を武器に8奪三振を奪い、勝利投手となりました。

ルーカス投手も今回の発表に併せてコメント。「2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています。チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げる為に全力を尽くします」と意気込みをつづっています。