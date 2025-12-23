東海地方はきょうは天気が下り坂で、夜は雨の降り出す所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方の天気は下り坂 夜は雨が降りだす所も あす水曜日も雨予想 名古屋･愛知･岐阜･三重の天気予報（12/23 昼）

正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない空模様になっています。気温は9.8℃で、風は穏やかです。

きょうはこの時間に日差しが届いている所も次第に雲が多くなるでしょう。夜は三重県南部から雨雲が広がり、愛知県や岐阜県でも所々で雨が降りだす見込みです。



最高気温は名古屋や豊橋で13℃、岐阜や尾鷲で12℃、高山で10℃くらいになるでしょう。日差しは少ないものの、きのうよりも風の冷たさは和らぎそうです。

あす朝は激しい雨の降る所も

【週間予報】

あす水曜日は雨の予想で、朝は激しい雨の降る所もあるでしょう。あさって木曜日もすっきりしない天気が続く見込みです。



その後金曜日は晴れ間が戻るものの、風が強まり一気に気温が下がるでしょう。土曜日は真冬並みの寒さになる所も多い予想です。急な冷え込みで体調を崩さないようご注意ください。