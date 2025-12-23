「スロットが失ったものを示した」サラーの一撃でエジプトが白星発進。「試合の流れを変える存在」と英メディア称賛【アフリカ選手権】
エースここにあり。勝利を手繰り寄せる千金弾だ。
モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）で、現地12月22日にエジプトは初戦でジンバブエと対戦。２−１の勝利を収めた。
大会の公式サイトは、「最も重要な場面でサラーが結果を残した」と試合結果を伝える。１−１で迎えたアディショナルタイムだ。「サラーはエリア内でボールをコントロールし、マークをかわして決定的なシュートを決め、エジプトの選手とファンの間に歓喜の渦を巻き起こした」。
所属クラブのリバプールで、今季はベンチスタートが続くなど難しい状況に置かれているサラーだが、代表のピッチではその存在価値を見せつけた。
イギリスメディア『Daily Mail』もサラーの活躍ぶりを報道。リバプールでの不遇に触れつつ、「彼のパフォーマンスは（リバプール監督の）スロットに対し、自分が依然として試合の流れを変える存在であり続ける理由を証明した」と評した。
「美しいクロスが何度も送られたが、フィニッシュの精度が低く、みなが失望し、彼自身も終盤に何本かのシュートを外した。だが最後のキック、狙撃手のようなフィニッシュで、サラーはスロットが失ったものを示した。
それは国中を熱狂させ、彼の満面の笑みの写真――最近はあまり見かけなかったものだ――は瞬く間に世界中を駆け巡った」
33歳の点取り屋は健在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サラーが値千金の決勝弾！ 自慢の左足で絶妙フィニッシュ！
