タレントの川崎希さんは12月23日、自身のInstagramを更新。家族のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：川崎希さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの川崎希さんは12月23日、自身のInstagramを更新。家族で初めてアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイを訪れた際の写真を公開しました。

【写真】川崎希一家が「初Aulani」を満喫する姿

「楽しそうでなによりです」

川崎さんは「初Aulani」とつづり、20枚の写真を投稿。アメリカ・ハワイ州にある同リゾートホテルでの家族ショットです。「さっそくアロハシャツのサンタミッキーがいて大興奮」と、1枚目は家族全員でミッキーマウスと撮影した記念ショットを披露しました。

さらに「ずっと泊まってみたかったんだけどついに…　アウラニ満喫してくる」と、ホテル内やショップのグッズショットなども公開しています。

ファンからは、「家族旅行楽しんで下さいね」「すぐにミッキーに会えるなんてラッキーですね」「楽しそうでなによりです」との声が寄せられました。

「6年ぶりのハワイ満喫してくるよ」

21日には「6年ぶりのハワイ満喫してくるよ」と、家族で飛行機に乗って、ハワイへ向かう様子を公開していた川崎さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)