「ついに…」川崎希、初“アウラニ”で家族ショット公開！ 「大興奮」「すぐにミッキーに会えるなんて」
タレントの川崎希さんは12月23日、自身のInstagramを更新。家族で初めてアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイを訪れた際の写真を公開しました。
【写真】川崎希一家が「初Aulani」を満喫する姿
さらに「ずっと泊まってみたかったんだけどついに… アウラニ満喫してくる」と、ホテル内やショップのグッズショットなども公開しています。
ファンからは、「家族旅行楽しんで下さいね」「すぐにミッキーに会えるなんてラッキーですね」「楽しそうでなによりです」との声が寄せられました。
【写真】川崎希一家が「初Aulani」を満喫する姿
「楽しそうでなによりです」川崎さんは「初Aulani」とつづり、20枚の写真を投稿。アメリカ・ハワイ州にある同リゾートホテルでの家族ショットです。「さっそくアロハシャツのサンタミッキーがいて大興奮」と、1枚目は家族全員でミッキーマウスと撮影した記念ショットを披露しました。
ファンからは、「家族旅行楽しんで下さいね」「すぐにミッキーに会えるなんてラッキーですね」「楽しそうでなによりです」との声が寄せられました。