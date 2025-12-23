来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

出雲・全日本で好走の小池莉希「エースになる」

「往路３位以上で総合３位がチーム目標」と、榎木和貴監督は言う。この戦略の意図は、「往路で攻め、復路で粘る」ことにある。

絶対的なエースが不在の中、小池莉希（りき）（３年）が着実に成長している。出雲、全日本とも２区を任されて区間４、５位。「エースになるという自覚を持って走っている」という、気持ちの強さが光る。箱根でも２区を希望している。前回３区で２位だったスティーブン・ムチーニ（３年）は、１１月に１万メートルで２７分３４秒３２の自己新記録をマークした。

１１月の世田谷２４６ハーフで優勝した山口翔輝（しょうき）（２年）と、過去３大会で箱根を走った野沢悠真（４年）は、ともにスタミナが持ち味。いずれも５区を希望している。全日本の１区で、１位と５秒差の８位と好走した石丸惇那（４年）は、「箱根でも先頭とできる限り近い秒差で２区に良い流れを持っていきたい」と意気込む。

「下りには自信がある」と言う黒木陽向（ひなた）（４年）、出雲、全日本で好走した織橋（おりはし）巧（３年）らが復路に回りそうだ。

榎木監督が就任後、箱根での順位は９、２、７、８、８、７位。今回、「総合力」で強豪校への飛躍を目指す。（塩見要次郎）