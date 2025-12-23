1996年公開の傑作クライム映画『ユージュアル・サスペクツ』が、2026年3月6日より2週間限定でリバイバル上映される。

カリフォルニアの埠頭で麻薬密輸船が爆破されて27人が死亡し、現金9100万ドルが消える事件が発生した。その6週間前、5人の“常連容疑者”（ユージュアル・サスペクツ）が釈放されていた。結託した彼らは宝石強盗を実行したのち、宝石を売り払うためカリフォルニアに向かうが……。

TM & ©2003 by Paramount Pictures Corporation. All Rigts Reserved. TM & ©2003 by Paramount Pictures Corporation. All Rigts Reserved.

初見の鑑賞者の度肝を抜き、再鑑賞者を唸らせる緻密なシナリオ。伝説的な結末は「カイザー・ソゼ」という謎の人物名とともに語り継がれ、『ユージュアル・サスペクツ』の評価を不動のものとしている。

監督は本作にて高く評価され、のちに『X-メン』を手がけるブライアン・シンガー。脚本は、現在では『ミッション:インポッシブル』シリーズ4作の監督 兼 脚本・演出、また『トップガン マーヴェリック』の脚本で知られるクリストファー・マッカリー。第68回ではケビン・スペイシーが助演男優賞、クリストファー・マッカリーが脚本賞を受賞し、記憶にも、映画史にも残る一本となっている。『ワン・バトル・アフター・アナザー』で第98回アカデミー賞（2026年）助演男優賞の有力候補とも言われている、ベニチオ・デル・トロの若き姿も必見だ。

公開劇場は以下の通り。

『ユージュアル・サスペクツ』公開劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷（～3/12）

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ高崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座（3/7～3/13）、深谷シネマ（3/8～3/21）

［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（3/7～3/20）

［東京］新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、アップリンク吉祥寺、Stranger、キネカ大森、新文芸坐（日程調整中）

［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、109シネマズ川崎（～3/12）

［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟

［富山］ほとり座（日程調整中）

［石川］イオンシネマ白山

［長野］イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］静岡シネ・ギャラリー（日程調整中）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手

［三重］109シネマズ四日市（～3/12）

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、出町座

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾

［兵庫］イオンシネマ加古川、塚口サンサン劇場、元町映画館（日程調整中）、洲本オリオン（3/7～3/20）

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（3/7～3/13）

［山口］MOVIX周南（～3/12）

［香川］イオンシネマ宇多津

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（3/7～3/20）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ（～3/12）

［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（3/20～）

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

ユージュアル・サスペクツ』は2026年3月6日（金）より2週間限定公開。全国83館。公開劇場は順次追加予定。1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）。