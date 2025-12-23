『ユージュアル・サスペクツ』2026年3月6日より2週限定リバイバル上映 ─ 伝説のラストを劇場で
1996年公開の傑作クライム映画『ユージュアル・サスペクツ』が、2026年3月6日より2週間限定でリバイバル上映される。
カリフォルニアの埠頭で麻薬密輸船が爆破されて27人が死亡し、現金9100万ドルが消える事件が発生した。その6週間前、5人の“常連容疑者”（ユージュアル・サスペクツ）が釈放されていた。結託した彼らは宝石強盗を実行したのち、宝石を売り払うためカリフォルニアに向かうが……。
初見の鑑賞者の度肝を抜き、再鑑賞者を唸らせる緻密なシナリオ。伝説的な結末は「カイザー・ソゼ」という謎の人物名とともに語り継がれ、『ユージュアル・サスペクツ』の評価を不動のものとしている。
監督は本作にて高く評価され、のちに『X-メン』を手がけるブライアン・シンガー。脚本は、現在では『ミッション:インポッシブル』シリーズ4作の監督 兼 脚本・演出、また『トップガン マーヴェリック』の脚本で知られるクリストファー・マッカリー。第68回ではケビン・スペイシーが助演男優賞、クリストファー・マッカリーが脚本賞を受賞し、記憶にも、映画史にも残る一本となっている。『ワン・バトル・アフター・アナザー』で第98回アカデミー賞（2026年）助演男優賞の有力候補とも言われている、ベニチオ・デル・トロの若き姿も必見だ。
公開劇場は以下の通り。『ユージュアル・サスペクツ』公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ
［青森］イオンシネマ新青森
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷（～3/12）
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座（3/7～3/13）、深谷シネマ（3/8～3/21）
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（3/7～3/20）
［東京］新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、アップリンク吉祥寺、Stranger、キネカ大森、新文芸坐（日程調整中）
［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、109シネマズ川崎（～3/12）
［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟
［富山］ほとり座（日程調整中）
［石川］イオンシネマ白山
［長野］イオンシネマ松本
［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（日程調整中）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手
［三重］109シネマズ四日市（～3/12）
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、出町座
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾
［兵庫］イオンシネマ加古川、塚口サンサン劇場、元町映画館（日程調整中）、洲本オリオン（3/7～3/20）
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（3/7～3/13）
［山口］MOVIX周南（～3/12）
［香川］イオンシネマ宇多津
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城
［佐賀］シアター・シエマ
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（3/7～3/20）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ（～3/12）
［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（3/20～）
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます
ユージュアル・サスペクツ』は2026年3月6日（金）より2週間限定公開。全国83館。公開劇場は順次追加予定。1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）。