北村匠海「最近に至るまで休みなく働いていた」朝ドラ＆連ドラ出演で多忙の日々回顧「ものすごく長い間働いたな、という感じ」
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の北村匠海が23日、都内で開催された「Dynabook株式会社 新CM／ブランドアンバサダー発表会」に出席。多忙な日々を振り返った。
【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い
北村はDynabookのブランドアンバサダーに就任。北村が出演する新CM「DYNABOOM！！DYNABOOK！！」では、広大な荒野を舞台に旅人に扮した北村が近未来的なマシンに乗って、挑戦の象徴であり、相棒でもあるdynabookとともに、道なき道を進む姿が描かれる。
2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」、10月期のテレビ朝日系「ちょっとだけエスパー」と立て続けにドラマに出演していた北村。CMの内容にちなみ「大変だったな」と思うエピソードを聞かれると「ずっと長いドラマをやって、その後にすぐ別のドラマに入ったので、ものすごく長い間働いたな、という感じがして」と切り出し「去年からここ最近に至るまで休みなく働いていたので、それが最近ちょっと落ち着いて『大変だったんだな』と感じています」と告白。「最近はゆっくり料理したり、自分の時間をとれているんですけど、そういう瞬間にふと『大変だったんだな』と感じています」と続け「最近は大変なことが一切ない、穏やかな毎日を過ごしています（笑）」と笑った。
大変な時期は「無我夢中」だったという北村は「目の前にチャレンジすることがあるという時間がものすごく好きなので、その瞬間は大変って感じなくて。意外と体は正直だったりする」とコメント。休みの期間に言葉が生まれるとも話し「ノートパソコンを使う作業が進んだりするので、今はそこに注力しています」と明かした。
挑戦している人へのエールを求められると「僕もずっと挑戦はモットーだし、そこがないと僕は仕事というものを続けられてこなかった。ずっとチャレンジをし続けてほしい」とエール。さらに「自分を好きになることを、チャレンジと一緒に繰り返してほしいなと思います」と呼びかけた。
さらに「僕もずっといろんなことにチャレンジしてきたけど、すべてが結果に繋がったわけではもちろんないですし、悔しい思いもしたことがあります」と吐露。「そういうときに自分を愛することから離れていったり、自分に自信がなくなったりする。そうなってくると次にチャレンジするときに、前は一歩をすっと踏み出せたものが踏み出せなくなってしまうから、チャレンジしている自分を好きであってほしいと思います」と気持ちを言葉にした。
北村は「僕は結果より過程を大事にするタイプ」だとも明かし「チャレンジをしている自分を常に好きで居続ければ、チャレンジする姿勢はブレずにいくつになっても続けられるんじゃないかな、と思います」と持論を展開。改めて自身にとっての「挑戦」を聞かれると「自分自身の幅を広げる行為」だと答え、2026年に挑戦したいことについては「旅」と回答した。北村は「旅がしたい！何も決めずに行きたいんです、リュックひとつで。毎年言っているような気もして、なんだかんだ毎年出来ていない」と言い「来年こそは。そろそろ計画性のない旅をしたいなと思っています」と意気込んだ。（modelpress編集部）
◆北村匠海「最近に至るまで休みなく働いていた」
◆北村匠海、2026年に挑戦したいことは「旅」
