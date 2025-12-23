“出会って10日婚”梅宮アンナ、夫との密着ショット公開「幸せが伝わってくる」「笑顔が素敵」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】タレントの梅宮アンナが12月21日、自身のInstagramを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】10日婚話題の53歳タレント「幸せが伝わってくる」夫との密着ショット
梅宮は「思い出」「＃ふたり旅」とつづり、旅行の様子を動画で投稿。2人で飲み物を飲む姿や肩を組み頬を寄せ合うショットなどを披露している。
この投稿に「仲良し夫婦」「素敵な思い出」「幸せが伝わってくる」「笑顔が素敵」などとコメントが集まっている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて、世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆梅宮アンナ、夫・世継恭規氏との思い出を公開
◆梅宮アンナの投稿に反響
