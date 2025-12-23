飯島直子、朝食準備中の部屋着キッチンショット披露「飾らない姿が素敵」「リアルで好感持てる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】女優の飯島直子が12月21日、自身のInstagramを更新。朝食準備中のキッチンでの姿を公開した。
【写真】50代女優「リアルで好感持てる」朝食準備中の部屋着姿
飯島は「今朝はひさしぶりに納豆パン 小松菜たまごケチャップ添え 魚介スープ」と朝食のメニューを紹介し、それらがトレーに並べられた食卓の写真や、それぞれの料理の写真を公開。さらに薄手の部屋着姿でキッチンに立ち、カメラに笑顔を向けている朝食準備中の自身のショットも披露した。
この投稿に、ファンからは「飾らない姿が素敵」「リアルで好感持てる」「笑顔が可愛らしい」「美味しそう」「栄養たっぷりで健康的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆飯島直子、朝食準備中の部屋着キッチンショット披露
◆飯島直子の投稿に反響
