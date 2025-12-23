クリスマスパーティで男子にドン引きされる「失敗女子」９パターン
クリスマスに友達同士のホームパーティにお呼ばれされることがあります。しかし、楽しむつもりで出かけたのに空回りしてしまい、帰り道は「大反省」なんてこともあるのではないでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「友達同士のクリスマスパーティで男子にドン引きされる『失敗女子』」をご紹介します。
【１】出てきたお酒や料理に文句を言う
「自分で何もしない人に限ってそういうこと言うからなぁ（苦笑）」（２０代男性）など、持ち寄り制になることが多いホームパーティで不満を口にすると、場の空気を悪くしてしまいそうです。「お酒が足りない」などであれば、文句をいうより先に進んで買い出しに行きましょう。
【２】お客様気分で何の手伝いもしない
「お店じゃないんだから、呼ばれた立場でも手伝うのが当たり前」（２０代男性）など、いくら「お呼ばれ」だからといって、まわりの気づかいに甘えていると、後ろ指を指されてしまうかもしれません。「気配り上手」をアピールするチャンスでもあるので、積極的に手伝いを申し出ましょう。
【３】他人の家で早々に寝てしまう
「酔ったなら帰ればいいのに…」（２０代男性）など、他人の家で眠り込んでしまうと、自由すぎる振る舞いに呆れられてしまうかもしれません。「お酒を飲むとすぐ眠くなる」という自覚のある人は、乾杯の一杯だけでお酒は止めるなど、予防策を講じましょう。
【４】不適切なきわどい下ネタを言う
「ホームパーティだと子どもがいることもあるし、品性を疑う」（２０代男性）など、場にそぐわない下ネタ発言をすると、知らないうちに眉をひそめられているかもしれません。初対面の人が多いなら、下ネタは封印したほうが安全でしょう。
【５】去年の楽しかったクリスマスのことを語る
「今年のクリスマスは楽しくないの！？ ってちょっとショック」（２０代男性）など、いくらステキなクリスマスの思い出だとしても、パーティで語るべきことではないかもしれません。特に、別のクリスマスパーティと比べるかのような発言には注意しましょう。
【６】合コンのように男子を狩るつもりでいる
「次々と男子に声をかけてる女子がいてドン引き」（２０代男性）など、出会い目的のパーティではないのに合コンのような振る舞いをすると、ギョッとする男性がいてもおかしくありません。自分の評価を下げることにもなるので、誤解のないよう慎重に行動しましょう。
【７】酔っ払って友達に絡み始める
「絡み酒は面倒！ 酔うのが目的の集まりじゃないんだから…」（２０代男性）など、酔ってまわりに迷惑をかけると、他の人の楽しみを邪魔する結果になりそうです。「飲み足りない」程度で止めておくのが、大人の飲み方ではないでしょうか。
【８】彼氏がいないことをボヤき続ける
「せっかくのパーティなのに、楽しめなくなる」（２０代男性）など、彼氏がいないことを嘆くと「仕方がないからパーティに来ている」と言っているように思われてしまうようです。自虐ネタなら何度もしつこく言うのはやめ、笑える範囲に収めましょう。
【９】張り切り過ぎたコスプレで現れる
「キャバクラかと思うようなミニスカサンタのコスプレには驚いた（苦笑）」（２０代男性）など、まわりのテンションとあまりに違うファッションで出かけると、クリスマスとはいえ引かれてしまうこともあるようです。他の参加者はどんな格好をしていくのか、事前に確認するようにしましょう。
ほかにも「クリスマスパーティでのこんな態度に男子がドン引きする」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
