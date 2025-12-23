【ルピー：ウィンターショッパー】 受注期間：12月23日～2026年2月11日 2027年1月 発売予定 価格：33,000円

マックスファクトリーは、フィギュア「ルピー：ウィンターショッパー」を2027年1月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は33,000円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、テトラのタレント部隊所属の「ルピー」が、特別感あふれる真っ白なサンタクロース姿で、1/6スケールフィギュア化したもの。

椅子に座り、セルフィースティックを構えたイラストをフィギュアとして忠実に立体化しており、大胆な衣装デザインと、健康的な肉体美を余すところなく表現している。

衣装の艶感、ソックスやアクセサリーの繊細な模様に至るまで、細部へのこだわりが光るほか、ボリュームのある純白のファーを贅沢に使用することで、ホリデーシーズンにふさわしいゴージャスで華やかな存在感を演出している。

「ルピー：ウィンターショッパー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約300mm（台座含む）

