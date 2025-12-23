【POP UP PARADE 夜刀神十香 制服 Ver. L size】 受注期間：12月23日～2026年1月21日 2026年7月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 夜刀神十香 制服 Ver. L size」を2026年7月に発売する。受注期間は2026年1月21日まで。価格は8,800円。

本製品は、アニメ「デート・ア・ライブV」より、制服姿の「夜刀神十香」を、同社のフィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の「Lサイズ」で商品化したもの。

劇中に登場する来禅高校の制服姿で立体化しており、制服の装飾や彼女の特徴でもある紫色の長い髪なども細やかに表現されている。

「POP UP PARADE 夜刀神十香 制服 Ver. L size」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約210mm

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。