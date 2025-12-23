ËÌÂ¼¾¢³¤¡¡Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ö£Ä£ù£î£á£â£ï£ï£ë¡×¤Î¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÉáÃÊ¥À¥ë¤Ã¤È¤·¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¥Ô¥·¥Ã¤È¤¹¤ë»þ¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤à¤«¤¦»ÑÀª¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÌ¡²è²È¡¦³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê£±£³Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¹£´¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿óÌò¤ò¹¥±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿Â¿Ë»¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ÏÂçÊÑ¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÂÎ¤ÏÀµÄ¾¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶ÊÀ©ºî´ü´Ö¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤¤¦ËÌÂ¼¡£Æ±¼Ò¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ£±£¹Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¤â´Þ¤á¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ï¡ÖÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£