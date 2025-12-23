唯一無二のオールラウンドミニバン「デリカD:5」

三菱デリカD:5｜Mitsubishi Delica D:5

デリカは、その名前を「デリバリーカー」に由来し、1968年に初代モデルを発売して以来、「様々な道路状況において、確実に乗員や荷物を目的地まで運ぶクルマ」として、誕生から半世紀以上と長らくユーザーに支持されている。

初代からの累計販売台数は138万台以上にのぼり、三菱自動車の国内登録車の中で、最も売れているロングセラーモデルとなっている。

2007年1月に発売された5代目デリカとなる現行のデリカD:5は、「ミニバンの優しさ」と「SUVの力強さ」の融合を開発テーマに、優れた居住性と多彩な積載性を備えるとともに、オフロードからオンロードまで幅広いシーンで活躍できる機動性・信頼性を合わせ持つ、唯一無二のオールラウンドミニバンとして登場。

三菱自動車ブランドを象徴するモデルとして人気を博し、約19年間で30万台を超え国内販売を牽引している。

エクステリアは力強さ、インテリアはギア感とプレミアム感がアップ！

改良新型のエクステリアはさらなる力強さと高い走破性が表現された。フロントグリルと前後バンパーは、シンプルで立体感のある力強いデザインとし、リヤゲートでは「DELICA」ロゴをガーニッシュ内へ取り込むことで、リヤゲートパネルは、よりシンプルでプレミアム感のあるデザインとなった。

ボディサイドにはワイドで安定感のある足まわりと高い走破性を想起させる新採用のホイールアーチモールに加え、力強さを強調しギア感を高めた新デザインの18インチアルミホイールを採用した。

ボディカラーでは、人気のソリッド色調グレーに、光の当たり方によりブルーのハイライトが映る特別なカラーの「ムーンストーングレーメタリック」を採用した「ブラックマイカ」との2トーンを新たに追加。2トーン5色、モノトーン4色の全9色展開となった。

インテリアでは、8インチカラー液晶のディスプレイメーターの採用によって視認性を向上。加えて、金属調アクセントを採用したインストルメントパネルにより、先進性に加えて、ギア感とプレミアム感を高めた。

センターパネルでは、傷つきに配慮したダークグレーとしたほか、シートには「CHAMONIX（シャモニー）」で好評のスエード調素材（撥水機能付※）と合成皮革のコンビネーション生地を採用（最上級グレード「P」に標準装備）し、ステッチを内装各部同様のカーキ色とするなど、より機能的で統一感のあるインテリアとしている。

※座面中央部および背もたれ面中央部（除く中央席）はスエード調素材（撥水機能付）となり、それ以外は合成皮革

また、センターコンソール、フロアコンソールの下部に充電用USBポート（タイプC）をそれぞれ2ポート追加し、利便性も向上させた。

あらゆる路面での走破性・操縦安定性が向上

走りの面では、四輪を自在に制御することで車両運動性能を飛躍的に向上させる三菱自動車独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」の搭載により、悪路走破性の向上と、優れた直進安定性、そして意のままの操縦性を実現。

また、4つのドライブモード（ECO/NORMAL/GRAVEL/SNOW）と、下り坂でも車速を一定に保つヒルディセントコントロールを採用し、路面状況に応じた最適な走行を可能としている。

三菱e-Assistの強化により安全性能、利便性が向上

安全性も進化した。「衝突被害軽減ブレーキシステム」では、従来の車両と人物の検知に加え、新たに自転車の検知を可能としたほか、「誤発進抑制機能」では、後退時でもアクセルの踏み間違いに対応した。

また、前後バンパーに搭載したソナーにより、車両付近の障害物のおおよその位置をメーター表示と音でお知らせする「パーキングセンサー」を追加。

「マルチアラウンドモニター」では、従来からカメラ画質を約3倍高め、両サイドビュー＋フロントビュー画面や、バードアイビュー＋透過フロントサイドビュー画面を追加することで視認性が大幅に向上。さらに移動物検知機能を採用することで、駐車場などでの周囲確認性も高められている。

そのほか、前方車両の発進をお知らせする「先行車発進通知」を追加するなど、より安全・安心・快適な運転をサポートする。

三菱「デリカD:5」モデルラインナップ

・G：451万円（7人乗り）／451万円（8人乗り）

・Gパワーパッケージ：474万6500円（7人乗り）／474万6500円（8人乗り）

・P：494万4500円（7人乗り）／494万4500円（8人乗り）

※価格は消費税込み。

なお、発売日の前日までに成約すると、ディーラーオプション7万円分（税込）のプレゼントが受けられる。

SPECIFICATIONS

三菱デリカD:5 P｜Mitsubishi Delica D:5 P

ボディサイズ：全長4800×全幅1815×全高1875mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：185mm

最小回転半径：5.6m

乗車定員：7／8人

車両重量：1980kg（7人乗り）／1990kg（8人乗り）

総排気量：2267cc

エンジン：直列4気筒ディーゼルターボ

最高出力：107kW（145ps）/3500rpm

最大トルク：380Nm（38.7kgf-m）/2000rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：12.9km/L