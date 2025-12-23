俳優でアーティストの北村匠海さんが23日、「Dynabook株式会社 新CM/ブランドアンバサダー発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 北村匠海 】 朝ドラ撮影から休みなしで仕事 「あぁ大変だったんだなって」 クリスマスの予定は 「紅白のリハーサル…仕事がんばります」



ブルーのストライプシャツにネイビーのネクタイを合わせたスーツ姿できりりと登場した北村さん。

“（スーツは）役者は舞台挨拶とかでもよく着用していて、最近は音楽活動でもよく着るので「正装」みたいな感じで気が引き締まります。普段、だるだるの服ばっかり着ているので…”と、会場を笑わせました。



今年は、NHKの連続テレビ小説(朝ドラ)『あんぱん』に出演するなど、多忙な１年を送った北村さん。

“ずーっと長いドラマをやって、その後にすぐ別のドラマに入ったのでものすごく長い間働いたなという感じがしていて…最近に至るまで休みなく働いていたので。最近それがちょっと落ち着いて、あぁ自分大変だったんだな…って”と、今になってこれまで忙しかったことに気付いたと話しました。

“最近はゆっくり料理をしたり、自分の時間がとれてるんです。最近は大変なことが一切なく（笑）、穏やかな毎日を過ごしています”と、近況を報告しました。



あすはクリスマスイブ。

本人はクリスマス自体をすっかり忘れていたようで、“忘れてました、そういえばクリスマスだ…”とぽつり。

イベントでクイズに全問正解し、クリスマスプレゼントとして最新モデルのノートパソコンが贈られると、北村さんは“嬉しい〜”“嬉しいです”“最高ですね”“嬉しい”と何度も何度も呟き、静かに大喜び。

もらったパソコンの「後ろからパソコン画面をのぞき見された際に、AIが検知して警告してくれる」という最新機能が気になった北村さん。“ちょっと面白いですよね。マネージャーとかにのぞき見してもらおうかな”とおちゃめなコメントで会場を沸かしました。



クリスマスの予定を聞かれると、“大型の音楽番組があって丸々リハーサルなので（笑）なんともアレなんですけど…仕事がんばります！”と、31日の紅白歌合戦への出演まで大忙しだと笑顔で語りました。





