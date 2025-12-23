韓国バンドメンバーオーディション、デビューメンバー決定へ ベース1位の日本人が辞退発表「申し訳ない」
『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなどを手がけてきたMnetのオーディション番組『STEAL HEART CLUB』の最終話が、きょう23日午後10時からABEMAで日韓同時生放送される。
【番組カット】安定した土台で…チームを支える日本人ドラマー
『STEAL HEART CLUB』は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者が、それぞれの音楽と感情、熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるためにサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。
第9話では、セミファイナルミッションが実施され、参加者たちが初の生放送ステージを披露。そしてデビューを懸けた最後のステージ「ファイナル」への進出者15人が決定した。
まずはドラムポジションから発表され、ハギワが2位に約9万点差をつけて堂々の1位通過。「言葉で表すのは得意じゃないから、ファイナルではドラムで想いを届けたい」と控えめながらも力強いメッセージで、感謝と覚悟を伝えた。
ギターポジションは、ケイテンが1位となり、「韓国に来たときは本当に不安だった」とこれまでを振り返りながら、「優しく接してくれた参加者のみんなと、応援してくれたバンドメーカーの皆さんに心から感謝しています。皆さんのために、これからも全力で頑張ります。愛しています」と晴れやかな表情を見せた。
ベースポジションの発表では、前回1位だったマシャがまさかの辞退を発表。「応援してくれたバンドメーカーの皆さんに心から感謝しています。本当にありがとうございました。そして何より、一緒に活動してくれたメンバーたちに申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と語り、深々と頭を下げた。
また、キーボード部門ではユン・ヨンジュンが、ボーカル部門ではイ・ユンチャンが1位を獲得。ユンチャンは前回の2位から順位を上げてのトップ通過となり、「この結果は想像していなかった。応援に応えられるよう、ファイナルに全力で臨みたい」と感謝と決意を述べた。
最終話では、デビューの座を勝ち取るメンバーが発表される。
＜「ラインナップ発表式」ファイナル進出者15人各ポジション順位＞
【ドラム】
1位：ハギワ
2位：キム・ウンチャンB
3位：ナム・スンヒョン
【キーボード】
1位：ユン・ヨンジュン
2位：オ・ダジュン
3位：キム・ギョンウク
【ボーカル】
1位：イ・ユンチャン
2位：リアン
3位：イ・ウヨン
【ギター】
1位：ケイテン
2位：ハンビン・キム
3位：キム・ゴヌ
【ベース】
1位：マシャ（辞退）
2位：デイン
3位：チョン・ウンチャン
4位：パク・ヒョンビン
