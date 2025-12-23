ミッフィー×Right-onで祝う♡70周年限定コレクションが登場

世界中で愛され続けるミッフィーが、誕生70周年を迎え記念コレクションとしてRight-onに登場。歴代ミッフィーの表情を楽しめるデザインは、懐かしさと新しさが同居する特別感たっぷりのラインナップです。主役になるカーディガンから、毎日使いたくなる小物まで揃い、ファンはもちろんギフトにもぴったり。ホリデーシーズンの装いに、さりげなくミッフィーの可愛さを取り入れてみませんか♪

70周年を祝う特別なカーディガン

価格：5,990円(税込)

miffyカーディガンは、歴代ミッフィーのお顔をジャガード編みで表現した70周年限定デザイン。袖や前身頃に施されたモチーフが印象的で、羽織るだけでコーディネートの主役に。

ゆったりとしたシルエットとカラフルなボタンが、大人可愛い雰囲気を演出します。

サイズ：M-L

カラー：ライトベージュ,グレー

素材：アクリル52％／ナイロン28％／ポリエステル20％

世代別デザインが楽しい限定グッズ

価格:2,990円(税込)

グッズは1955年,1963年,1999年のミッフィーイラストを使用した3色展開。エコバッグは大きなプリントが目を引き、折りたたんで付属ポーチに収納できる便利仕様です。

サイズ:縦35cm,横38cm,奥行き9cm

カラー:ブルー／イエロー／オレンジ

価格:1,490円(税込)

シュシュはサガラ刺繍の立体感が魅力で、ヘアアレンジやバッグチャームとしても活躍。

サイズ:直径15cm

カラー:ブルー／イエロー／オレンジ

価格:1,980円(税込)

スクエアポーチはボア素材のミッフィーが可愛く、小物整理にちょうどいいサイズ感。

サイズ:縦12cm,横15cm,奥行き5cm

カラー:ブルー／イエロー／オレンジ

＜販売店舗＞

全国のRight-on店舗／Right-onONLINE SHOP／WORLDONLINE STORE／Right-onZOZOTOWN店

＜対象外店舗＞

LaLaテラス南千住店／イオンモール日の出店,高島平東急ストア店／イオンモール幕張新都心店／ユニモちはら台店／イオンモール下妻店／ららぽーと新三郷店／イオンモール新潟亀田インター店／プライムツリー赤池店／あべのキューズモール店／イオンモール茨木店／イオンモールりんくう泉南店／イオンモール神戸北店／イオンモール和歌山店／ゆめタウン徳島店／山口大内店／ゆめシティ店／イオンモール筑紫野店

70年分の可愛さを日常に

Right-onのミッフィー70周年コレクションは、年代ごとの魅力をぎゅっと詰め込んだ特別なシリーズ。着るたび、使うたびにミッフィーの歴史を感じられるデザインは、長く大切にしたくなるはずです。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。数量限定だからこそ、気になるアイテムは早めにチェックしてみてください♡