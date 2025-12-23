リチウムイオン電池の発火事故が相次いでいることを受け、政府は２３日、対策パッケージをとりまとめた。

２０３０年までに人的被害や多額の損害が生じる重大火災事故をゼロにする目標を掲げたほか、ごみ処理施設などでの火災を防ぐため適切な分別回収・リサイクル体制の構築も目指す。

リチウムイオン電池は衝撃などが加わると発火する場合がある。対策パッケージは、環境省や経済産業省など５省庁の連絡会議が１０月から検討を進めてきた。電池には重要鉱物が含まれており、政府は火災を防ぎつつ国内での資源循環にもつなげたい考えだ。

製造・販売段階では、電気用品安全法に基づく安全規格の順守をメーカーに徹底させるほか、電子商取引（ＥＣ）サイトなどの監視を強化。安全性に懸念がある製品を扱い、連絡が取れない業者の公表を進める。

リチウムイオン電池は多くの自治体で専用の回収方法を定めているが、可燃ごみなどに紛れて捨てられることが多いとされる。そのため、分別回収の優れた事例を収集・紹介するなどして自治体の取り組みを後押しする。処理施設に対し、Ｘ線やＡＩ（人工知能）で電池の混入を検知する設備の導入も支援する。

環境省などによると、全国のごみ処理施設や収集車で２３年度、リチウムイオン電池が原因で煙が出たり火災になったりしたケースは２万１７５１件起き、２１年度の２倍近くに上った。製品使用中の発火事故も２４年は４９２件と、５年間で１・７倍に増えた。