日本テレビと読売テレビは２３日、都内で、お笑い賞レース「ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」の開催記者会見を行った。優勝賞金は１０００万円。予選開始は２０２６年３月で、決勝は夏頃を予定している。

大会は２０２５年に第１回が行われ、２８７５組がエントリー。お笑いコンビ・ニッポンの社長が初代王者に輝き、１０００万円を手にした。漫才とコントのどちらの実力も問われることから、ケツは「つらかったですね」と笑わせつつ、「そこの挑戦に勝てたんで今がある」とうなずいた。

第２回大会には、Ｍ−１準優勝のドンデコルテらが参加表明。ドンデコルテの小橋共作は「気付いたらここに立ってたので、（出場は）今決めました」とニヤリ。そして「僕らはＭ−１という偉大な大会で２位。Ｍ−１のおかげでここに立てている。Ｍ−１を盛り上げていきたい」とまくしたて、周囲から「Ｍ−１、Ｍ−１言うな！」とツッコまれていた。

ドンデコルテの渡辺は、賞金１０００万円について「まずは光熱費を引き落としにしたい。用紙で払っているのでそれからです」と切実な思いを明かして笑わせた。

第２回のキャッチコピーは「芸人、出し尽くせ。」となる。現在では、コットン、スタミナパン、セルライトスパ、ダンビラムーチョ、ドンデコルテ、ななまがりがエントリーを表明している。