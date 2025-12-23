あのイベントがさらにパワーアップ！

近年、自然由来の甘味への関心が高まる中、素材の味を生かした和のスイーツとして注目を集めている「ほしいも」。そのほしいもの”日本一”を決める闘いが「全国ほしいもグランプリ」です。

【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』で話題のあの聖地も「いばらき」！

2026年度は1月9日（金）〜12日（月祝）に有楽町駅前広場（東京・有楽町）にて、ほしいもPRイベント「日本一ほしいもが集まる４日間！ほしいも全員集合まつり第二章」と称して開催されます。

期間中は、紅はるかやシルクスイートなどの様々な品種に加え、平干し、丸干しなどのバラエティ豊かな形状のほしいも約100種類がズラリ並んだ茨城県アンテナショップ「IBARAKI sense」によるポップアップストアが登場します。

そのほか、今年初めての企画として、「全国ほしいもグランプリ」の一般投票（※9日のみ）が開催予定です。

初開催時で大きな反響が

なお、昨年初開催となった本イベントでは、2時間待ちの長蛇の列ができ、人気商品は次々と完売。3日間累計で、3,000人を超える来客者に10,000点を超えるほしいもがご購入されるなど、大きな反響に…。



（提供：茨城県）

その期待にお応えするため、今年はさらにスケールアップ！

開催期間を1日延長し4日間に拡大、売場面積は約1.5倍に広げ、品ぞろえもより充実。さらに、レジ台数を2倍に増やすことで、昨年よりも快適にお買い物を楽しんでいただける体制を整えて開催されるそう。

さらに「ほしいもの日」にグランプリを決定するに当たり、26年1月9日（金）限定で、本イベントの来場者による一般投票を実施します。

ーーー

◆全国ほしいもグランプリ2026（一般投票）

日時：2026年1月9日（金）12：00〜 なくなり次第終了

場所：会場内「全国ほしいもグランプリ」ブース

内容：最終審査に進んだ15点程度の中から5点程度を試食し、順位付けして投票

参加費：無料 ＊先着150名になります。



（提供：茨城県）

◆全国ほしいもグランプリとは？

全国各地で生産される「ほしいも」から日本一美味しいほしいもを決めるとともに、広くて深い「ほしいも」の魅力を消費者にPRし、さらなる消費拡大を図るために開催。

第2回となる今回は、全国から41点のエントリーが集まり、1次予選(書類審査)、2次予選(品質分析)を通過した上位15点程度が、最終審査に進みます。一般投票と併せて、1月10日に水戸市で開催される審査員による投票を経て、グランプリが決定します。

1月10日は「ほしいもの日」

茨城県は、2024年、1月10日を「ほしいもの日」に制定しています。

由来は3つあり、（１）漢数字の一と十を重ねると「干」の字になること、（２）ほしいも作りで重要な「糖化(とうか)」という工程を10日（とおか）にかけたこと、（３）この時期からが最も美味しいほしいもが食べられる時期であることなどの理由から、1月10日を『ほしいもの日』に選んでいます。

甘くて美味しい、様々な種類のほしいもを心ゆくまで味わえる４日間。ぜひこの機会にあなたも”推しほしいも”を探してみては？

＜注目商品＞

●干し芋農園川上(紅はるか)

――全国ほしいもグランプリ2025で初代グランプリを受賞！



干し芋農園川上(紅はるか)（提供：茨城県）



●米川農園 佐之衛門(シルクスイート他)

――14代続く農家が丁寧に育てたさつまいもを使用した絶品！



米川農園 佐之衛門(シルクスイート他)（提供：茨城県）

＜開催概要＞

■イベント名称 日本一ほしいもが集まる4日間！ほしいも全員集合まつり第二章

■開催期間 2026年1月9日（金）〜12日（月祝）

■開催時間 【9日】12:00〜20:00【10日・11日】11:00〜18:00【12日】11:00〜17:00

■会場 有楽町駅前広場（東京都千代田区有楽町2-7-1）

■アクセス JR「有楽町駅」中央口からすぐ

■主な内容 ・茨城県産ほしいも（約100種）の販売

・「全国ほしいもグランプリ2026」の一般投票（9日のみ）

■URL https://ibaraki-sense.com/hosiimo-syuugou2026/