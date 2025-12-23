インフルエンザや新型コロナウイルス、風邪の流行が気になる季節。マスク着用に手洗い、うがいをしても完全には防ぎきれないものですが、日々の生活習慣を見直して、少しでも感染症にかかるリスクを減らしましょう（イラスト：末続あけみ 構成：本誌編集部）

〈可能な限りの対策を！〉

感染リスクを下げる生活のポイント（１）



【玄関】【トイレ・洗面所】の感染リスクを下げる生活のポイント

【玄関】…ウイルスを家に入れない

「ドアの外にアルコール手指消毒剤を置き、家に入る前に手を消毒します。靴箱の上には、外出時に忘れないよう、マスクと携帯用アルコールを用意しておきましょう。

また、宅配業者にペンを借りると接触感染のリスクがあるため、宅配便の受け取り用に印鑑やペンも常備を」（大谷先生。以下同）

【トイレ・洗面所】…手拭きタオルの使用を控える

「トイレは、飛沫感染を防ぐために便器の蓋を閉めて流しましょう。手洗いの後は、使い捨てのペーパータオルを使用することで家族間の感染を予防します。

歯磨きの際も、飛沫が飛ばないように注意を。洗濯に関しては感染リスクがほとんどないため、家族に感染者がいても分けて洗う必要はありません」

〈可能な限りの対策を！〉

感染リスクを下げる生活のポイント（２）



【浴室】【寝室】の感染リスクを下げる生活のポイント

【浴室】…感染者がいる場合、入浴は最後に

「お湯を介して感染することはありませんが、家族に感染者がいる場合は最後に入ってもらうようにしましょう。

発熱していても、ぬるめのお湯や短時間の入浴であれば構いません。ただし、体がだるい場合はシャワーで汗を流す程度に。体を拭くタオルは共用せず、1人1枚用意するのが鉄則です」

【寝室】…加湿器で湿度50〜60％をキープ

「冬の感染対策に、加湿器は必須のアイテム。加湿器で部屋の湿度を50〜60％に保つようにしましょう。とくにのどの線毛は乾燥に弱いため、寝ている間も加湿は忘れずに。

ただし、加湿器の清掃を怠ると、繁殖したカビが加湿器から撒かれて、過敏性肺炎というアレルギー性肺炎のリスクになります。タンクの水はつぎ足しせず毎日交換し、定期的に清掃してください」

〈可能な限りの対策を！〉

感染リスクを下げる生活のポイント（３）



【リビング】【ダイニング】の感染リスクを下げる生活のポイント

【リビング】…換気は重要。空気清浄機も活用を

「換気は、対角線上にあるドアや窓を2ヵ所開放すると効果的。窓を短時間全開にするよりも、対角2ヵ所の窓を少しだけ開けて常時換気するほうが、室温の変化を抑えられます。

室温を18℃以上に維持することも大切で、窓を十分に開けられない場合には、換気不足を補うために、HEPAフィルタ搭載の空気清浄機を併用することも有効です。

また、軽い運動は免疫力アップに繋がります。テレビを観ながらストレッチや足踏みを行うなど、室内でも定期的に体を動かして」

【ダイニング】…食事は別々の部屋で

「インフルエンザ、新型コロナなど呼吸器感染症の患者が家族内にいる場合には、食事は別々の部屋でとりましょう。

テーブルは水拭きだけではウイルスが残ってしまうため、食事の前後にアルコール消毒を。また、基礎体力をつける基本として、食事は1日3食を守って」

〈可能な限りの対策を！〉

感染リスクを下げる生活のポイント（４）



【キッチン】【屋外（庭など）】の感染リスクを下げる生活のポイント

【キッチン】…のどの保湿を意識して

「朝起きたら、コップ1杯の水を飲んでのどをうるおし、線毛運動を促します。食事で野菜やタンパク質をしっかり摂るほか、ヨーグルトや納豆、ぬか漬けなど腸内環境を改善する発酵食品を取り入れ、免疫バランスを整えましょう」

【屋外（庭など）】…日光浴でビタミンDを生成

「庭に出たり散歩をしたりと、1日20分程度は日光を浴びてビタミンDの生成を促しましょう。ビタミンDには免疫機能を調整する働きがあります。

また、朝起きてすぐ日光を浴びるとセロトニンというホルモンが分泌され、夜には睡眠を誘うホルモン・メラトニンに変化するため、質の良い眠りにもつながります」