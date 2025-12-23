俳優「佐藤健」、愛車は本格SUV

第一線で活躍を続ける俳優・佐藤健さん。映画やドラマを中心に幅広い作品に参加し、その活動は常に注目を集めています。

そんな彼のプライベートの愛車にも、多くの視線が向けられています。いったいどんなクルマに乗っているのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「佐藤健」×「高級SUV」の姿を画像で見る！

最近では動画配信サービス・Netflix（ネットフリックス）で主演作が配信されるなど、俳優としての活動に加えて音楽にも挑戦する姿が注目されています。

そんな佐藤さんは2025年6月、自身の公式インスタグラムでドライブを楽しむ様子を投稿。

その中には、愛車とみられるジープ「Wrangler（ラングラー）」の車体が写り込んだ一枚も含まれていました。

ラングラーは、ジープブランドを象徴する本格オフロードSUVで、1941年に誕生した元祖ジープの系譜を受け継ぐモデルです。写真の車両は、2018年秋にフルモデルチェンジされた現行の4代目、通称「JL型」とみられます。

全長4870mm×全幅1895-1930mm×全高1845-1855mmという存在感のあるボディに、丸型ヘッドライトや7スロットグリルといった伝統的なデザインを継承。

インテリアでは、12.3インチの大型タッチスクリーンを備えた最新世代「Uconnect」システムを採用し、ナビゲーションや天気、駐車場情報などをリアルタイムで取得できるなど、機能性の高い装備がそろっています。

また、シートには電動調整機能が備わり、運転席・助手席ともに細かなポジション設定が可能。長距離ドライブでも快適に過ごせるよう配慮されています。

パワートレインには、2リッター直列4気筒ターボエンジンと8速ATを組み合わせた4WDシステムを備え、街中からアウトドアまで幅広いシーンに対応します。

さらに、悪路走破性を高めるための強固なフレーム構造や、モデルによっては専用チューニングのサスペンションを採用するなど、オフローダーとしての本質も磨かれています。

新車価格（消費税込み）は789万円からと案内されています。

※ ※ ※

投稿には、助手席から撮影されたショットや季節の風景を背景にしたカットなど、自然体の佐藤さんの姿が映され、「運転中の姿が素敵」「隣で景色を眺めたい」などのコメントが寄せられるなど、大きな反響を集めました。

俳優として多忙な日々を送りながらも、愛車と過ごすひとときが垣間見える今回の投稿。今後の活動はもちろん、愛車とのライフスタイルにも注目が集まりそうです。