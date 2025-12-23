波瑠が自身のInstagramで、高杉真宙と結婚したことを伝えた。

参考：波瑠、独立後初の主演作『アイシー』への期待 お仕事ドラマで体現した“理想の大人像”

投稿には「お世話になっている皆様へ」と添え、2人の名前が並ぶ文書が投稿された。関係者と日頃応援している人々へ向けた挨拶から始まり、結婚に至った経緯として「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねる中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いに至りました」と心境を綴った。あわせて、節目を機に人としても役者としても成長できるよう、今後も仕事に真摯に向き合っていく決意が記されている。

写真では、ベールをまとったドレス姿や、白無垢で横顔を見せるカットなどを公開。落ち着いた空気のなかで、晴れの日らしい品のある佇まいが印象に残る。

2人は、2023年放送のフジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演。波瑠が演じたのは、仕事はできる一方で生活面は不器用な主人公・速見穂香。高杉真宙は、家事スキルが高い後輩社員・山本知博を演じ、2人の同居をきっかけに関係が動いていく物語が描かれていた。（文＝リアルサウンド編集部）