“JTBの添乗員”の声を反映した旅行バッグが登場！ 小さくたためる2WAYリュックなど展開
「旅での必須品に指定席を。」をコンセプトにしたバッグブランド「TRIP．INN（トリップイン）」は、12月22日（月）から、JTBとのコラボレーションアイテムを、クロスプラスECサイト「クロスマルシェ」や全国の「イオン」店舗にて順次発売している。
【写真】便利な2WAYバッグも登場！ JTBコラボバッグ一覧
■うれしい大容量サイズ
今回登場したのは、ストレスフリーなバッグを中心に展開する「TRIP．INN」と旅のプロであるJTBの添乗員の声を反映し共同開発した、旅行中にあると便利な機能が詰まったアイテム。
ラインナップは全4種類で、例えば、小さくたためて、リュックサックとトートバッグの2wayで使える「パッカブル2WAYドローストリングバッグパック」は、「女性向けのおしゃれなカラーが欲しい！」というリクエストを受けて、トレンドのライトグレーやライトグリーンなどを用意。肩に優しいクッションパッドつきのショルダーやキャリーオンにも便利なループが付いた、デザインと機能性どちらも兼ね備えたアイテムとなっている。
また、手のひらサイズのポーチを広げると、大容量サイズのリュックサックになる「パッカブルバッグパック」のほか、しっかりと厚みのあるショルダーを付属し、肩への負担を軽減した「パッカブルボストンバッグ」を40Lと50Lの2サイズで展開。
旅のストレスを解消できる、細部までこだわった商品が勢ぞろいした。
