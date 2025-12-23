¡Ö¤Ä¤«¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×J1Ê¡²¬¤Î¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×ÃË¡¢ËÌÅçÍ´Æó¤¬³ÐÀÃ¤ÎÍ½´¶¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎËÌÅçÍ´Æó¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê±þ¤¨¤È¶ìÇº¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¹¶·â¤ÎÍ×¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¸ø¼°Àï¤ÏYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤Æ7¾¡2Ê¬¤±¤ÇÉé¤±¤Ê¤·¡£°ìÊý¤ÇÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï12»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£µ¨¤Ï¤Ä¤«¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤½¤ì¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ê¤ÏÆÏ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ì²ó¤Ä¤«¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¡¢´üÂÔ¤Î25ºÐ¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ï·×26»î¹ç¡£23Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿ÅìµþV¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ºÆ¤ÓÊ¡²¬¤ËÌá¤Ã¤Æ2µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï°ìµ¤¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤Î²¼¡¢Á°Àþ¤ÇÅª³Î¤Ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¡¢¹¶·â¤Î½á³êÌý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÌ£Êý¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î·ù¤¬¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤òº£Ç¯¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡6·î21Æü¤Î¥Û¡¼¥à¿·³ãÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÀèÇÚ¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤â¸«¼é¤Ã¤¿Ãæ¤ÇJ1½é¥´¡¼¥ë¡£2¡½2¤ÎÁ°È¾45Ê¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ñ¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆÁê¼ê¼éÈ÷¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢º¸Â¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£Ìö¿ÊÃø¤·¤¤º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤â¸ü¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4¡Á5·î¤Ë¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡£7·î°Ê¹ß¡¢ºÆ¤ÓÀïÎó¤òÎ¥¤ì¡¢Éüµ¢¤Ï11·î30Æü¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ä¥±¥¢¤ÎÉôÊ¬¤Ç¿·¤·¤¯²ÝÂê¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Þ¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò³ä¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Éé¤±¤Ê¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ÎÉé¤±¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤±¤¬¤»¤º¤Ë1Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤Ç½Ð¤Æ¡¢²¿²ó¤«Éé¤±¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê·ë²Ì¤Ï¡Ë¼«¿®¤Ë¤ÏÂª¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´î¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤ß¤âÇØÉé¤¦¡ÖÃì¡×¤Ø¡½¡£ËÌÅç¤¬º£µ¨¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´°Á´¤Ë¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤¿»þ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë